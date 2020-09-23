أوراسكوم للاستثمار تتجه للاكتفاء بقيد شركة مالية واحدة في البورصة

ساويرس: نبحث مع مجالس الإدارات الوعاء الأنسب كمظلة لشركات القطاع المالي.. وكل السيناريوهات واردة

لدينا رغبة في رفع حصتنا في ثروة والقرار في يد باقي المساهمين

أنسي نجيب يقود الشركة المالية.. ويفضل التوسع بالتأسيس عن الاستحواذات

أورا تعاقدت على 400 فدان بالساحل الشمالي وطلبت من المجتمعات العمرانية الحصول على 200 فدان أخرى

ياسمين منير ورضوي إبراهيم _ كشف رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، رئيس مجلس إدارة شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة، عن الاتجاه للاكتفاء بقيد شركة واحدة في البورصة من القطاع المالي بدلًا من ثلاث كيانات بعد التقسيم هم أوراسكوم المالية القابضة -المنقسمة- وبلتون المالية القابضة وثروة كابيتال.

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وقال ساويرس في حوار موسع مع جريدة دوت الخليج ينشر كاملًا في عددها الأسبوعي يوم الأحد المقبل: “ندرس حاليًا الوعاء الأنسب لإدارة جميع الاستثمارات الحالية والمستهدفة بالقطاع المالي، وسيتم بحث الأمر مع مجالس إدارات شركتي بلتون وثروة كابيتال، بهدف الوقوف على الشركة الأكثر جذبًا من وجهة نظر المستثمر في البورصة”.

وأكد ساويرس إمكانية زيادة حصة شركته في ثروة كابيتال، وقال: “بالفعل لدينا الرغبة في ذلك والأهم هو زيادة الأسهم حرة التداول لدعم سيولة السهم لأنها منخفضة حاليًا للغاية”.

وحول إمكانية أن تكون بلتون هي المظلة الرئيسية لاستثمارات القطاع المالي والمقيدة بالبورصة، أكد ساويرس “كل السيناريوهات واردة ولكن القرار في يد باقي المساهمين في شركة ثروة كابيتال وليس في أيدينا، وكل الخيارات متاحة لهم ونحن نتحدث معهم باستمرار وسعداء بهذا الاستثمار”.

وكشف ساويرس عن تولي نجله أنسي قيادة منظومة القطاع المالي عقب التقسيم، وأنه يستهدف تطبيق فكر مختلف يعتمد على التكنولوجيا الحديثة، ولذلك لا يميل بقوة لعمليات الاستحواذ ولكنه يفضل تأسيس كيانات جديدة كليًّا وغير محملة بالأفكار التقليدية.

ومن ناحية أخرى، كشف ساويرس خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته شركة أورا للتطوير العقاري أمس للإعلان عن آخر تطورات مشروع زد إيست التجمع الخامس ونشاط الاستثمار الرياضي الجديد، عن الانتهاء من بيع المرحلة الأولى من المشروع، وطرح المرحلة الثانية في معرض “سيتي سكيب” المقبل.

وأكد ساويرس أن إطالة فترات السداد ساعد على استقرار المبيعات، مرجعًا التباطؤ الذي يعاني منه بعض المطورين إلى تأسيس مشروعات لا تناسب احتياجات العملاء أو تقع في مناطق نائية، معتبرًا مشكلة القطاع الحالية تكمن في إعادة البيع.

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وقال ساويرس إنه تم التقدم للحصول على التراخيص والموافقات اللازمة لإنشاء برجين إضافيين بمشروع زد إيست.

وحول المشروع الذي تعتزم الشركة إقامته في الساحل الشمالي أوضح ساويرس أنه حصل على 400 فدان بنظام الشراكة مع هيئة المجتمعات العمرانية، كما تم التقدم للحصول على 200 لإقامة مدينة سياحية متكاملة، مؤكدًا وضع جدول زمني مكثف للتنفيذ خلال 18 شهرًا بهدف تعويض الدخول المتأخر لحلبة المنافسة في هذه المنطقة الحيوية.

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