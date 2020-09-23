الرقابة المالية تمنع مترو من مزاولة نشاطها في تداولات خارج المقصورة لمدة 3 شهور

قرر مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية منع شركة مترو لتداول الأوراق المالية من مزاولة نشاطها في تداولات خارج المقصورة لمدة ثلاثة شهور وذلك وفقاُ للبند (ب) من المادة رقم (31) من قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992″. اضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج اضغط لتحميل العدد السادس والأربعون من نشرة دوت الخليج خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج

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