التجاري الدولي: انضمام جاي مايكل إلى مجلس الإدارة كعضو غير تنفيذي مستقل

رنا ممدوح _ أعلن البنك التجاري الدولي – مصر، عن قبول جاي مايكل باسلو لترشحه للانضمام إلى مجلس الإدارة كعضو غير تنفيذي مستقل والذي تم الموافقة عليه من قبل البنك المركزي المصري المصري.

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وبحسب إفصاح البنك المرسل للبورصة اليوم، فسيتم اعتماد تعيين باسلو من مجلس الإدارة في اجتماعه القادم 12 أكتوبر 2020.

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واضطلع باسلو على مدار حياته المهنية التي تمتد لأكثر من ثلاثين عاما، بالعديد من المهام وتقلد العديد من المناصف القيادية في مختلف المجالات الاقتصادية ولدى العديد من البنوك والمؤسسات المرموقة أثبت خلالها التزامة الفاعل بمبادئ الحكومة الرشيدة، إلى جانب خبرته الكبيرة في مجال إدارة المخاطر.

وانضم باسلو إلى J.P Morgan في عام 2003 وترقي في المناصب ليصبح عضواً منتدباً اعتباراً من عام 2012.

كما أشرف على الكثير من المناطق الجغرافية وتولى العديد من المناصب من بينها رئيس منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من عام 2012 حتى 2015، ورئيس الأسواق الناشئة في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا من عام 2015 حتى 2016، قبل أن يشغل منصب الرئيس التنفيذي لقطاع إدارة المخاطر وعضو مجلس إدارة منتدب من عام 2017 حتى عام 2019.

ووفقاً للبيان، يشكل باسلو إضافة قيمة لتشكيل مجلس الإدارة الحالي والبنك على ثقة تامة أن الخبرت التي يتمتع بها باسلو ستثري مجلس الإدارة بما يحقق المزيج المتوازن من المهارات والخبرات التي تدعم تنفيذ استراتيجية التجاري الدولي وتطلعاته المستقبلية.

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