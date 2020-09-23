سيتي إيدج تستهدف مبيعات تزيد على مليار جنيه من المرحلة الثانية لمشروع مزارين

بكر بهجت _ تستهدف شركة سيتي إيدج للتطوير العقاري تحقيق مبيعات بقيمة تزيد على مليار جنيه من المرحلة الثانية بمشروع مزارين الذي تتولى تسويقه لصالح هيئة المجتمعات العمرانية بمدينة العلمين الجديدة، وفق الاتفاق المبرم بينهما، بحسب محمد المكاوي الرئيس التنفيذي للشركة.

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وأضاف المكاوي في تصريحاته لنشرة «دوت الخليج» الصادرة عن بوابة دوت الخليج جورنال، أن الشركة بدأت منذ يومين في تسويق المشروع، وسط إقبال كبير أسوة بما تحقق عند طرح المرحلة الأولى، دون أن يذكر تفاصيل عن قيمة المبيعات المتحققة من المرحلة الأولى، مشيرًا إلى أن المبيعات المتوقعة من المرحلة الثانية ستزيد على مليار جنيه.

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وتقام المرحلة الجديدة -التي تم إطلاق اسم مزارين أيلاندز عليها- على مساحة 128 فدانًا وتتكون من 285 فيلا، تتراوح مساحاتها من 364 مترًا مربعًا إلى 672 مترًا مربعًا، وشاطئ يمتد على البحيرات بطول 700 متر، فيما تصل المساحة الإجمالية لمشروع مزارين إلى 707 أفدنة.

وتستهدف شركة سيتي إيدج الوصول بحجم المبيعات المحققة لصالح هيئة المجتمعات العمرانية منذ بدء تسويقها للمشروعات في عام 2018، وحتى نهاية العام الجاري إلى 30 مليار جنيه، كما تخطط للوصول بمبيعاتها في العام الجاري إلى 10 مليارات جنيه، وبلغت مبيعات الشركة خلال الفترة من يناير لأغسطس 7 مليارات جنيه، في مشروعات إيتابا، والعلمين الجديدة والعاصمة الإدارية والمنصورة الجديدة.

وتابع المكاوي أن مشروع أبراج العلمين الجديدة هو الأول من نوعه، حيث إن هذه هي المرة الأولى التي تقوم فيها الدولة بإنشاء أبراج بإطلالة مباشرة على الشاطئ في الساحل الشمالي وجميع أنحاء الجمهورية بشكل عام بارتفاع يصل إلى 44 طابقًا، موضحًا أن نفاذ وحدات المرحلة الأولى يزيد من مسؤولية الشركة بضرورة تقديم منتج عقاري يليق بثقة العملاء في مشروعاتها، وأن هناك إقبالًا كبيرًا على شراء الوحدات التابعة لمشروعات هيئة المجتمعات العمرانية في مختلف المناطق التي تعمل عليها.

وفي يناير الماضي قرر مجلس إدارة شركة سيتي إيدج رفع حصة هيئة المجتمعات العمرانية في ملكية الشركة من 60% إلى 75%، وبالقيمة المالية من 1.3 مليار جنيه إلى 2 مليار جنيه، وكان من المقرر أن يتم ضخ المبلغ بصورة نقدية، وبناء على ذلك تقلصت حصة بنك التعمير والإسكان وإحدى شركاته من 40% إلى 25%، كما تقرر أيضًا زيادة رأسمال الشركة المرخص به من 2 مليار جنيه إلى 10 مليارات جنيه.

والأسبوع الماضي كشفت نشرة دوت الخليج أن هيئة المجتمعات العمرانية عرضت على شركة سيتي إيدج قطعة أرض بمساحة 71 فدانًا في منطقة القاهرة الجديدة في مقابل الزيادة المتفق عليها لحصتها في رأسمال الشركة من 60% إلى 75%، وتقترب قيمة الأرض وفق التسعير المبدئي من 2 مليار جنيه، 700 مليون جنيه منها تمثل قيمة الزيادة المقررة في رأسمال سيتي إيدج، فيما ستسدد الشركة باقي قيمة الأرض لهيئة المجتمعات العمرانية عبر دفع 10% من قيمتها مقدمًا وتقسيط الباقي.

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