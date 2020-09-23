الصين تفرض غرامة بقيمة 9 ملايين دولار على لاكين كوفي لتورطها في احتيال المنافسة

شينخوا _ فرضت مصلحة الدولة لتنظيم السوق في الصين غرامة بقيمة 61 مليون يوان (حوالي 9 ملايين دولار أمريكي) على لاكين كوفي و 43 شركة طرف ثالث بعد أن أثبت تحقيق أن تلك الشركات انتهكت قانون مكافحة المنافسة غير العادلة.

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وأوضحت المصلحة المذكورة في بيان على موقعها الإلكتروني أن التحقيق كشف أنه خلال فترة أبريل- ديسمبر من عام 2019، قامت لاكين كوفي بتضخيم مؤشرات سوقية هامة مثل إيرادات المبيعات، بمساعدة عدد من شركات الطرف الثالث، من أجل كسب ميزات تنافسية وفرص تجارية.

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كما تم اكتشاف أن سلسلة محال القهوة استخدمت بيانات تسويق زائفة لخداع الجمهور وتضليله خلال الفترة من أغسطس 2019 حتى أبريل 2020.

وأطلقت المصلحة التحقيق في أبريل وتم فرض الغرامة في 18 سبتمبر الجاري.

وحدد التحقيق 43 شركة طرف ثالث وصفها بأنها قدمت مساعدة كبيرة إلى لاكين كوفي في دعايتها الكاذبة في انتهاك لقانون مكافحة المنافسة غير العادلة.

من جانبها ذكرت لاكين كوفي أنها تحترم قرار العقوبة وتطبقه بحزم استنادا إلى التحقيق، وأنها عالجت على نحو شامل القضايا ذات الصلة.

وذكرت الشركة في بيان نشرته على حسابها الرسمي على تطبيق ويبو بعد أن قامت المصلحة المذكورة بإعلان القرار: “سنواصل تنظيم أنشطتنا التجارية وفقا لمتطلبات القوانين واللوائح ذات الصلة، ونضمن عمليات مستقرة”.

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