القيمة السوقية لشركة تسلا تنخفض 50 مليار دولار

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وكالات _ انخفضت القيمة السوقية لشركة “تسلا” بمقدار 50 مليار دولار على الرغم من وعد الرئيس التنفيذي “إيلون ماسك” بخفض تكاليف السيارة الكهربائية بشكل جذري بحيث يكون من الممكن شراء سيارة بقيمة 25 ألف دولار ذاتية القيادة ، ولكن ليس قبل ثلاث سنوات على الأقل.
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وقدم “ماسك” وغيره من المديرين التنفيذيين لـ “تسلا” أمس الثلاثاء استراتيجياتهم الجديدة للبطارية والتصنيع.
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وقال محللون “لم يناقش “ماسك” أي شيء بشأن البطاريات ، ولم يكن هناك شيء ملموس” معبرين عن خيبة أملهم.
وأغلق سهم شركة “تسلا” منخفض 5.6 في المائة وهبط 6.9 في المائة أخرى في تعاملات ما بعد الإغلاق.
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