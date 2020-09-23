الحكومة تتابع مستجدات مبادرة تحفيز المستهلك وتكرم أعلى التجار مبيعا

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مبادرة «ما يغلاش عليك» جاءت بتكليف رئاسى من القيادة السياسية لرفع القدرات الشرائية للمواطنين، بما يُساعدهم فى تلبية متطلباتهم من السلع المعمرة وغير المعمرة بخصومات تصل إلى 20%، على النحو الذى يُسهم فى تحفيز الطلب على المنتج المحلى، وكسر حالة الركود وتنشيط السوق، ورفع معدلات نمو الإنفاق الاستهلاكي، وتحريك عجلة الاقتصاد.

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وأوضح أن الرئيس عبدالفتاح السيسى وجَّه بتخصيص نحو 13 مليار جنيه من الموازنة العامة للدولة لتقديم خصم إضافى لأصحاب البطاقات التموينية، بما يُعادل 10٪ إذا كانت الخصومات المقررة على السلعة من التجار والمصنعين أقل أو تساوي 15٪، ويُعادل 14٪ بدلًا من 10٪ إذا كانت التخفيضات المحددة من التجار والمصنعين أكثر من 15٪.

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وجدد الوزير، فى الاحتفالية التى نظمتها وزارة المالية لتكريم التجار الذين حققوا أعلى مبيعات فى مبادرة «ما يغلاش عليك» بحضور الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، دعوته للمواطنين بالإسراع في الاستفادة من الخصومات المقررة على ٦٥ ألف سلعة معمرة وغير معمرة من خلال 1631 منفذ بيع على مستوى الجمهورية في إطار المبادرة الرئاسية لتحفيز المستهلك المصري «ما يغلاش عليك» قبل نهايتها في 26 أكتوبر المقبل.

وأهاب بالصناع والتجار بذل المزيد من الجهد لتوفير احتياجات المواطنين بأسعار مخفضة وتنافسية خاصة مع قرب انطلاق العام الدراسى الجديد، خاصة فى ظل ما تُوفره الحكومة بمختلف مؤسساتها من دعم كبير لإنجاح هذه المبادرة الرئاسية التى تصب فى مصلحة الوطن.

وأضاف أن الجميع كسبان: الصانع والتاجر والمستهلك ومن ثم الاقتصاد القومى، على النحو الذى يُساعد فى تحقيق المستهدفات بما يعطى للحكومة مساحة أفضل لزيادة حجم الإنفاق على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والارتقاء بمستوى معيشتهم.

أشار إلى أن هناك توجيهات للمسئولين المختصين بوزارة المالية بسرعة سداد مستحقات التجار والمُصنعين من دعم الخزانة العامة لأصحاب البطاقات التموينية، بما يُسهم فى سرعة دوران رأس المال لصالح المواطنين، على النحو الذي يُساعد في توفير متطلباتهم الأساسية، ويخلق فرص عمل جديدة.

ووجه الشكر لكل من يشارك بفاعلية فى هذه المبادرة الرئاسية التى تُعد نموذجًا للتعاون المثمر بين الحكومة والقطاع الخاص فى خدمة الاقتصاد القومى والشعب المصرى.

ومن جانبه، أكد الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أن النجاح الحقيقى الذى حظيت به المبادرة الرئاسية لتحفيز المستهلك المصرى تعكس التخطيط الجيد على أسس علمية والتعاون الفعَّال بين كل الشركاء سواءً من الحكومة أو القطاع الخاص، لافتًا إلى أنه يمكن لـ 64.5 مليون من أصحاب البطاقات التموينية الاستفادة من العروض المتميزة التى تقدمها المبادرة عبر منافذ البيع المنشورة على المنصة الإلكترونية.

وأشار إلى أن المبادرة الرئاسية لتحفيز المستهلك المصرى أسهمت فى تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين خاصة أصحاب البطاقات التموينية الذين تقدم لهم الخزانة العامة للدولة دعمًا إضافيًا بخلاف خصومات التجار والصنَّاع، مشيرًا إلى أن هذه المبادرة سوف تعكس خريطة حقيقية لأنماط الاستهلاك بالمناطق الجغرافية على مستوى الجمهورية من خلال رصد المنتجات الأكثر رواجًا فى كل منها.

وأوضح الدكتور أحمد كمالى، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أهمية الدور التنسيقي للحكومة فى حوكمة وتنفيذ المبادرة الرئاسية لتحفيز المستهلك المصرى، والوعى الكامل بضرورة إرساء دعائم الشراكة مع القطاع الخاص لتحقيق التنمية المستدامة والشاملة ورفع معدلات النمو الاقتصادى.

ولفت إلى أن الحكومة تستهدف دعم المنتج المصرى وتحفيز الاستثمارات وتوسيع القاعدة التصديرية وخفض الواردات.

أضاف أننا حرصنا على التوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة فى تنفيذ هذه المبادرة الرئاسية من خلال إنشاء منصة إلكترونية تُتيح فرصة خدمة الشراء «أون لاين».

وأكد أحمد سمير رئيس جهاز حماية المستهلك، أن مبادرة «ما يغلاش عليك»، تضمنت خصومات حقيقية وفرصًا تمويلية لمدة عامين تصب جميعها فى صالح المواطنين، وتساعدهم فى توفير احتياجاتهم من السلع المعمرة وغير المعمرة، كما تُمَّكن التجار والصنَّاع من تعويض خسائر أزمة «كورونا».

وأوضح أن جهاز حماية المستهلك يسعى لتعزيز مبادئ الحوكمة والنزاهة والشفافية والمشاركة والمساءلة وقد تم تخصيص خط ساخن برقم: «15303» وواتس آب برقم: «01000000329» لهذه المبادرة الرئاسية، وتم التعامل الفورى مع 1200 شكوى تم التعامل الفورى و79 ألف استفسار بالتعاون مع الجهات المعنية.

وقال خالد عبد العظيم المدير التنفيذى لاتحاد الصناعات المصرية، إن السوق المصرى كان فى أمس الحاجة إلى المبادرة الرئاسية لتحفيز المستهلك المصرى «ما يغلاش عليك» لكسر حالة الركود، وتحفيز الطلب على المنتج المحلى، وتخفيف الأعباء عن كاهل المستهلكين، مثَّمنًا الجهود المشتركة والتعاون المثمر بين الحكومة والقطاع الخاص فى إنجاح هذه المبادرة التى تنتهى 26 أكتوبر المقبل.

وقال: إن هناك رغبة قوية لدى التجار والصنَّاع والمواطنين أيضًا بمد فترة هذه المبادرة لتعظيم الاستفادة مما تتيحه من فرص كبيرة لترويج المنتج المحلى من خلال عرض السلع المعمرة وغير المعمرة بأسعار مخفضة حيث تصل الخصومات إلى 20٪.

ووصف إبراهيم العربى رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، المبادرة الرئاسية لتحفيز المستهلك المصرى «ما يغلاش عليك»، بأنها مبادرة «رد الجميل» للمستهلك، والتاجر، والصانع، وتُعد نموذجًا لشراكة فعالة بين الحكومة والقطاع الخاص يستفيد منها الجميع: المواطن والصانع والتاجر ومن ثم الاقتصاد القومى.

وكرم وزيرا المالية والتموين والتجارة الداخلية التجار الذين حققوا أعلى نسبة مبيعات فى مبادرة «ما يغلاش عليك»، وهم: مجموعة العربي في الأجهزة الكهربائية، والشركة المصرية لصناعة السيلكون في الإلكترونيات، وشركة عبد الحليم للاستيراد والتصدير في أدوات الكهرباء والإضاءة، وشركة حلوان للصناعات غير الحديدية في الأدوات المنزلية، وشركة «R.N» في المواد الكيماوية، والتوحيد والنور في الأزياء والملابس، وشركة الأمير للزيوت والشحوم في الصناعات الحرفية، وشركة أحمد الجابري للسيراميك والبورسلين في مستلزمات البناء، وعادل عبد الواحد في الأجهزة الكهربائية والمنزلية، وشركة النصر للأجهزة الكهربائية وشركة طيبة رنين فى مجال التجارة المتنوعة وشركة الأهرام فى الأدوات المنزلية، وشركة MH فى الإلكترونيات، ومحلات سامح رمضان محمد فى الأجهزة الكهربائية وشركة بنها للصناعات الإلكترونية فى الكهرباء والإضاءة.

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