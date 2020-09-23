- 1/2
- 2/2
دوت الخليج – أعلن التجاري وفا بنك إيجيبت، عن تقديم خصم فوري بنسبة 10% لحاملي بطاقات الخصم المباشر أو الائتمان، بمناسبة موسم العودة إلى المدارس.
اضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج
وذكر بيان أصدره البنك اليوم الأربعاء، أن العروض تتضمن إلى إمكانية الاسترجاع النقدي (كاش باك) بنسبة 10% بحد أقصى 150 جنيه مصري للمعاملة في أي فرع من فروع مكتبات سمير وعلي المتواجدة في 6 محافظات، وذلك حتى نهاية شهر أكتوبر 2020.
اضغط لتحميل العدد السادس والأربعون من نشرة دوت الخليج
وأضاف، أن البنك يوفر نظام تقسيط لعملائه على 12 شهر بدون فوائد على مستلزمات الدراسة الإلكترونية وتخفيض 50% على الفوائد السنوية عند تقسيط مصاريف الدراسة على 12 شهر.
ولفت البيان إلى أن البنك قد ساهم في تقديم الدعم إلى 400 طالب بالمرحلة الإبتدائية في المدرسة المجتمعية التابعة لمؤسسة علمني عبر توفير كافة المستلزمات المدرسية بالإضافة إلى مستلزمات وقائية للحماية من وباء كوفيد -19 المستجد خلال العام الدراسي.
خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر التجاري وفا يقدم باقة تخفيضات لحاملي البطاقات بمناسبة العودة إلى المدارس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.