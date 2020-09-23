الارشيف / مال وأعمال

وول مارت الأمريكية تعتزم توظيف 20 ألف عامل موسمي

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وكالات _ أعلنت سلسلة متاجر التجزئة الأمريكية العملاقة وول مارت اعتزامها توظيف 20 ألف عامل موسمي في الولايات المتحدة لتلبية النمو المتوقع للطلب على خدمات التجارة الإلكترونية خلال موسم العطلة المقبلة.

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وتقدم وول مارت أجرا يتراوح بين 15.75 و23.75 دولار في الساعة الواحدة وفقا لمكان العمل والوظيفة وجدول العمل.

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وقالت السلسلة إن المتقدمين لهذه الوظائف سيبدأون العمل بعد 48 ساعة من تقديم الطلب وسيستمرون حتى أول يناير المقبل.

وأضافت أن هناك فرصة فى كثير من الحالات لتحويل هذه الوظائف المؤقتة إلى وظائف دائمة في حالات كثيرة.

كانت وول مارت وهي أكبر سلسلة متاجر تجزئة في العالم قد عينت 500 ألف عامل جديد منذ مارس الماضي في متاجرها وسلاسل الإمداد والتموين لتلبية الطلب على خدماتها في ظل تفشي جائحة .

وقالت السلسلة إنها تدرس سبل التعامل مع ثلاثة اتجاهات متوقعة للتسوق خلال الموسم الجديد منها النمو في التسوق الإلكتروني وقوائم الرغبات المتطورة والرغبة في تجربة تسوق سريعة وسهلة وآمنة.

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مريم الجابري

مريم الجابري

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