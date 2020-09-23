بيجو الفرنسية تعيد شراء 10 ملايين سهم من دونج فينج الصينية

وكالات _ أعلنت مجموعة “بي إس أيه” الفرنسية التي تنتج سيارات بيجو وستروين اليوم إعادة شراء 10 ملايين سهم من أسهمها من مجموعة صناعة السيارات الصينية دونج فينج موتور جروب بما يعادل نحو 1.10 في المائة من إجمالي أسهم المجموعة الفرنسية.

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وذكرت “بلومبرج” أنه تم إعادة شراء هذه الأسهم اليوم خارج البورصة وبسعر 16.385 يورو للسهم الواحد بقيمة إجمالية 163.85 مليون دولار بدون حساب نفقات الصفقة.

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يذكر أن هذه الصفقة تأتي في إطار إعلان مجموعة بي.إس.أيه في ديسمبر 2019 بشأن الاندماج مع مجموعة فيات كرايسلر الإيطالية الأمريكية للسيارات.

وذكرت بي إس أيه أنها اقرت تعديل اتفاق إعادة شراء الأسهم الذي توصلت إليه مع دونج فينج والموقع في 17 ديسمبر الماضي لكي يتيح بيع الـ 20.7 مليون سهم الإضافية التي يشملها الاتفاق إلى طرف ثالث أو أكثر بنهاية 2022 إذا لم تكن دونج فينج قد باعت هذه الأسهم بنهاية 2020.

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