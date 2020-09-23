مبيعات المصريين والأجانب تدفع مؤشر البورصة الرئيسي لخفض مكاسبه إلى 0.46%

رنا ممدوح _ خفض مؤشر البورصة الرئيسي من مكاسبه الصباحية إلى 0.46% في منتصف تعاملات اليوم، ليتداول عند مستوى 11013 نقطة.

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جاء ذلك بضغط من القوى البيعية للمستثمرين المصريين والأجانب، وسجل سهم البنك التجاري الدولي – مصر، صاحب الوزن النسبي الأكبر بالمؤشر ارتفاعاً هامشياً بنسبة 0.04%، ليتداول عند مستوى 67.17 جنيه.

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وارتفع كلا من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 2.63%، و 2.21% على الترتيب.

وسجلت تداولات البورصة مبلغ 746.801 مليون جنيه على 181 شركة من خلال 28384 عملية.

وارتفعت الأسعار السوقية لأسهم 122 شركة مقابل تراجع 32 في حين لم تتغير أسعار 27.

وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين الاجانب، وسجلوا صافي بقيمة 13.833 مليون جنيه، منها 10.805 مليون جنيه للمؤسسات، و3.028 مليون جنيه للأفراد.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي مبيعات بقيمة 7.571 مليون جنيه، بضغط من المؤسسات التي حققت صافي بيع بقيمة 17.824 مليون جنيه، مقابل 10.252 مليون جنيه صافي شراء من الأفراد.

في حين اتجهت تعاملات المستثمرين العرب نحو الشراء محققين صافي بقيمة 21.405 مليون جنيه، منها 14.673 مليون جنيه للأفراد، و6.732 مليون جنيه للمؤسسات.

وتصدر سهم شارم دريمز للاستثمار السياحي قائمة الأكثر ارتفاعاً بنسبة 15.72%، تلاه سهم الالومنيوم العربية بنسبة 15.16%، ثم سهم المجموعة المصرية العقارية بنسبة 14.59%.

في حين تصدر سهم قناة السويس لتوطين التكنولوجيا قائمة الأكثر انخفاضا بنسبة 5.15%، تلاه سهم العربية للصناعات الهندسية بنسبة 4.59%، ثم سهم ايديتا للصناعات الغذائية بنسبة 3.32%.

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