مجموعة جيه بي مورجان تنقل أصولا بقيمة 230 مليار دولار من بريطانيا إلى ألمانيا

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بلومبرج _ تعتزم مجموعة جيه بي مورجان تشيس المصرفية الأمريكية نقل أصولا بقيمة 200 مليار يورو ( 230 مليار دولار) من المملكة المتحدة إلى فرانكفورت، وذلك نتيجة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، مما سوف يجعله واحدا من أكبر البنوك في ألمانيا.
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ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن مصادر القول إن البنك الأمريكي يعتزم الانتهاء من نقل الأصول إلى فرع البنك في فرانكفورت بحلول نهاية هذا العام.
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وأشارت بلومبرج إلى أن هذه الخطوة قد تجعل جي بي مروجان سادس أكبر بنك في ألمانيا، بناء على بيانات أصول أكبر البنوك التجارية العام الماضي.
ورفضت المتحدثة باسم جيه بي مورجان في فرانكفورت التعليق .
ويذكر أنه باقي أقل من أربعة شهور على انتهاء الفترة الانتقالية لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ولذلك تعمل البنوك الدولية على تعزيز عملياتها في الاتحاد الأوروبي للتأكد من أنها يمكنها تقديم خدماتها للعملاء في حال حرمان الشركات التي تعمل في بريطانيا من حق العمل في أي دولة أوروبية بدون إلزامها بالحصول على موافقة رسمية من كل دولة تعمل بها.
وفي ظل تزايد احتمالية إلغاء هذا الحق، فقد ذكرت بلومبرج أن بنك جيه بي مورجان أخبر العاملين به في مكتب لندن وعددهم 200 موظف بالانتقال إلى باريس أو فرانكفورت أو ميلانو.
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