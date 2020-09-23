أسعار النفط ترتفع قرب 42 دولارا والأنظار تتجه لليبيا والمخزونات الأمريكية

_ صعدت أسعار النفط إلى نحو 42 دولارا للبرميل يوم الأربعاء بعد تقرير قال إن مخزونات الوقود الأمريكية تراجعت، لكن زيادة المعروض من النفط الخام وارتفاع عدد حالات الإصابات بفيروس كورونا الذي يزيد القلق حيال تعثر الطلب حد من المكاسب.

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وقال معهد البترول الأمريكي إن مخزونات البنزين ونواتج التقطير تراجعت بينما زادت مخزونات الخام. وتعلن إدارة معلومات الطاقة البيانات الرسمية للمخزونات في الساعة 1430 بتوقيت جرينتش.

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وبحلول الساعة 1035 بتوقيت جرينتش، زادت أسعار خام برنت 23 سنتا أو 0.6 بالمئة إلى 41.95 دولار للبرميل، بعدما تراجع في وقت سابق من الجلسة.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط 16 سنتا أو 0.4 بالمئة إلى 39.96 دولار للبرميل.

وانخفض الخامان القياسيان ما يزيد عن أربعة بالمئة يوم الاثنين، وهو أكبر تراجع في أسبوعين بيد أنهما ارتفعا يوم الثلاثاء.

وتجددت المخاوف حيال الطلب على الوقود مع ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في دول من بينها الهند وفرنسا وإسبانيا، بجانب فرض المزيد من القيود في بريطانيا، ذلك في الوقت الذي ربما تدخل المزيد من الإمدادات إلى السوق من ليبيا.

وفي الولايات المتحدة، حيث تخطت حالات الوفاة بسبب المرض 200 ألف، وهو الأعلى في العالم.

وتواجه منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) تحديا جديدا يتمثل في استهداف لبيبا العضو بالمنظمة والمستثناة من تخفيضات الإنتاج زيادة الإمدادات بعد هدوء في الصراع الدائر بالبلاد.

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