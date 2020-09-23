علاء الزهيري: مقترحات لوزارة الصحة لبحث دور الشركات في منظومة التأمين الصحي الشامل

فاروق يوسف _ قال علاء الزهيري رئيس الاتحاد المصري للتأمين، إنه تم التقدم بمقترحات لوزارة الصحة لبحث وتحديد دور الاتحاد في منظومة التأمين الصحي الشامل.

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وأضاف علاء الزهيري خلال ندوة صحفية يعقدها اتحاد شركات التأمين، أن بعض المقترحات تم الموافقة عليها من قبل الجهات المعنية، ومن المقرر توسيع مظلة عمل قطاع التأمين خلال الفترة المقبلة.

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وأكد على أنه سيتم الإعلان بعض التفاصيل والشراكات الجديدة في الملتقى الإقليمي السادس للتأمين الطبي والرعاية الصحية، والذي ينظمه الاتحاد تحت عنوان “صناعة التأمين الطبي والرعاية الصحية.. بين مواجهة الأوبئة وبدء تطبيق التأمين الصحي الشامل”، خاصة وأنه سيكون برعاية وزارة الصحة ووزارة المالية والهيئة العامة للرقابة المالية.

وأشار رئيس الاتحاد المصري للتأمين أن هناك بعض شركات إعادة التأمين العالمية ستكون موجودة بالملتقى عبر خاصية الفيديو كونفراس.

وقال علاء الزهيري إن حجم قطاع التأمين الطبي بلغ بنهاية العام المالي الماضي، 4.2 مليار جنيه.

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