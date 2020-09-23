إيهاب أبو المجد: تعديلات تشريعية مرتقبة على قانون التأمين الصحي الشامل

فاروق يوسف _ كشف إيهاب أبو المجد رئيس الجمعية المصرية للرعاية الصحية، عن تشكيل لجنة مختصة من وزارة الصحة لإجراء تعديلات تشريعية على قانون التأمين الصحي الشامل. خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج أضاف إيهاب أبو المجد خلال ندوة صحفية يعقدها اتحاد شركات التأمين، أن التعديلات تخص تعامل شركات التأمين في منظومة التأمين الصحي الشامل، وذلك من خلال هيئة التأمين الصحي. اضغط لتحميل العدد السادس والأربعون من نشرة دوت الخليج وقال إنه سيتم عرض هذه التعديلات على مجلس الوزراء بعد الانتهاء منها، على أن يتم مناقشتها في أولى جلسات مجلس النواب الجديد. خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج

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