- 1/2
- 2/2
فاروق يوسف _ قال شكيب أبو زيد الأمين العام للاتحاد العام العربي للتأمين، إن حجم قطاع التأمين في السوق العربي بلغ 41 مليار دولار بنهاية العام الماضي.
خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج
وأوضح، خلال ندوة صحفية يعقدها الاتحاد المصري للتأمين، أن التأمين الطبي يمثل 40% من النشاط العام في العالم العريي، و20% حجم تأمينات الحياة، والنسب الباقية موزعة على الأنشطة المختلفة.
اضغط لتحميل العدد السادس والأربعون من نشرة دوت الخليج
وتوقع أبو زيد نمو القطاع خلال العام الجاري بنسبة نمو تتراوح ما بين 5 إلى 10%، وذلك على الرغم من تداعيات كورونا.
وقال إن التكنولوجيا سيكون لها دور حيوي في قطاع التأمين خلال الفترة المقبلة، بما يضمن زيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي في كافة البلدان العربية.
خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شكيب أبو زيد: 41 مليار دولار حجم قطاع التأمين في المنطقة العربية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.