حظر إدخال وإخراج النقد المصري والأجنبي من خلال الرسائل والطرود البريدية

أصدر وزير المالية الدكتور محمد معيط قرارا بحظر إدخال أو إخراج النقد المصري والأجنبي، والأوراق القابلة للتداول لحاملها، من خلال الرسائل والطرود البريدية. خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج ونص القرار على بدء العمل به اعتبارا من اليوم. اضغط لتحميل العدد السادس والأربعون من نشرة دوت الخليج واستند القرار إلى نصوص قانون الجمارك، وقانون مكافحة غسل الأموال، وقانون البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي والنقد، وكذلك قرار وزير المالية رقم 399 لسنة 2010، الخاص بتنظيم إجراءات الإفصاح للقادمين إلى البلاد والمغادرين لها. خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج

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