التجاري الدولي يحتفل بمرور عام على انضمامه للموقعين لمبادئ الخدمات المصرفية المسؤولة

دوت الخليج – احتفل البنك التجاري الدولي-مصر (CIB) – أكبر بنك قطاع خاص في مصر – بمرور عام على انضمامه إلى الأعضاء المؤسسين ممن أعدوا مبادئ الخدمات المصرفية المسؤولة، وذلك في إطار المبادرة المالية التابعة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP-FI).

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وشهدت مراسم التوقيع على المبادرة انضمام حسين أباظة، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة بالبنك التجاري الدولي- مصر، إلى 130 مدير تنفيذي يمثلون البنوك الأعضاء الموقعين على المبادئ من أكثر من 49 دولة حول العالم، بإجمالي أصول تربو على 64 تريليون دولار.

وعكف البنك على مدار عام منذ توقيع المبادرة على تبني مبادئها الستة؛ تركيزًا على المبدأ الأول: المواءمة، والثاني: التأثير وتحديد الأهداف والمبدأ الخامس: ترسيخ مبادئ الحوكمة وثقافة الاستدامة.

وفي هذا السياق، صرح هشام عز العرب، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بالبنك التجاري الدولي، بأن البنك نجح على مدار العام الماضي في تعزيز دوره الفعال في إحداث تغيير إيجابي بالمجتمعات المحيطة بأعماله على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.

وأكد أن جهود البنك لترسيخ ثقافة الاستدامة كأحد الركائز الأساسية لاستراتيجية أعماله، وعلى رأسها تأسيس إدارة التمويل المستدام، سوف تساهم في تحقيق رؤيته المستقبلية نحو نظام مصرفي أكثر استدامة.

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وتابع: وفي إطار المبدأ الخامس أسس البنك إدارة للتمويل المستدام وهو أول بنك في مصر ينفذ بهذه الخطوة، كما عين الدكتورة داليا عبد القادر، أول رئيس لقطاع الاستدامة بالبنك التجاري الدولي بهدف قيادة ذلك القطاع المتكامل الذي يعكس التزام البنك نحو تلبية المتطلبات المتزايدة إلى جانب تعظيم القيمة لجميع الأطراف ذات العلاقة.

بالإضافة إلى ذلك، تهدف الإدارة إلى ترسيخ ثقافة الاستدامة كأحد الركائز الأساسية لاستراتيجية أعمال البنك، فضلًا عن توفير منصة قوية لدمج ممارسات الاستدامة بجميع أنشطته التشغيلية وتحقيق رؤيته المستقبلية. ويقوم بالإشراف على مهام الإدارة الجديدة اللجنة التوجيهية للاستدامة والتي يرأسها كبار المديرين من غالبية إدارات البنك.

وفي إطار المبدأ الأول من مبادئ المبادرة: المواءمة، طور البنك هيكل شامل لإطار العمل بالبنك لضمان مواءمة عملياته وأنشطته ورؤيته مع القوانين واللوائح المصرية والمعايير والأطر العالمية.

وعلى صعيد آخر، وفي إطار المبدأ الثاني: التأثير وتحديد الأهداف، يركز البنك على إجراء تقييم أساسي لتحديد أهم التأثيرات الإيجابية والتركيز عليها، وكذلك التأثيرات السلبية للحد منها، وذلك عبر تكاتف جميع جهود الأطراف ذات العلاقة على مختلف المستويات لتعزيز المردود الإيجابي للبنك على المجتمع والبيئة.

وبحسب عز العرب يهدف البنك إلى الوصول للتوازن المنشود بين تحقيق الأرباح والالتزام بممارسات ومعايير الاستدامة لتحقيق المردود الإيجابي على المجتمعات المحيطة بأعماله وكذلك الحد من الآثار السلبية المباشرة وغير المباشرة لعملياته التشغيلية.

ووفق بيان للبنك، ستساهم مبادئ الخدمات المصرفية المسؤولة في توفير إطار قوي للبنك التجاري الدولي لتحديد واقتناص الفرص الاستثمارية الجذابة الناتجة عن الاقتصاد القائم على التنمية المستدامة، وفي الوقت نفسه تحديد المخاطر البيئية ومعالجتها بشكل فعال.

وتابع: وسيواصل البنك دعم هذه المبادرة الكبرى مع السعي الدائم نحو إحداث تأثير إيجابي في القطاع المصرفي في مصر والمنطقة.

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ويمكن الاطلاع على تقارير الاستدامة من CIB عبر الرابط التالي

https://www.cibeg.com/English/CIBCommunity/Corporate%20Sustainability/Pages/Sustainability-Report.aspx

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