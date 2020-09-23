طرح 19 سيارة جديدة في السوق المصرية خلال سبتمبر

شاهندة إبراهيم – شهدت سوق السيارات في شهر سبتمبر الجاري انضمام عدد واسع من الوكلاء المحليين لماراثون طرح موديلات 2021، واستقبل القطاع حتى الآن تقديم نحو 19 سيارة تنتمي لمناشئ مختلفة ومن بينها: الكوري والفرنسي والصيني والإيطالي والمجمع محليًا، كما تتعدد أنماط المركبات بين السيدان والرياضية متعددة الاستخدامات والعائلية سباعية المقاعد.

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وقدمت شركة جي بي أوتو، وكلاء هيونداي وشيري ومازدا وجيلي في السوق المصرية، عدد من الأيقونات الجديدة موديلات 2021 في شهر سبتمبر الجاري.

هيونداي كريتا موديل 2021

وعرض الوكيل المحلي للعلامة الكورية طراز كريتا بأسعار تبدأ من 360 ألف جنيه للفئة الأولى، والثانية بنحو 375 ألف جنيه، أما الفئة الثالثة قدرت بسعر 400 ألف جنيه، فيما بلغت الفئة الأعلى تجهيزًا بقيمة 425 ألف جنيه.

وزودت هيونداي كريتا موديل 2021 المنتمية لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV»، بمحرك رباعي الأسطوانات بسعة 1600 سي سي، ليعطي قوة 123 حصانًا، وعزم أقصى للدوران 151 نيوتن متر، كما تم تدعيمها بناقل حركة سداسي السرعات أتوماتيك.

هيونداي إلنترا CN7 موديل 2021

وقدمت الشركة الفئة الأولى بأسعار 315 ألف جنيه، والفئة الثانية تم تسويقها بنحو 325 ألف جنيه، أما الفئة الثالثة عرضت بقيمة 335 ألف جنيه، وسعرت الرابعة بقيمة بلغت 360 ألف جنيه

وتباع الفئة الخامسة بسعر 385 ألف جنيه، وجاءت الفئة السادسة بسعر يصل إلى 425 ألف جنيه، أما الفئة الأعلى تجهيزًا عرضت بقيمة 485 ألف جنيه.وتننمي هيونداي إلنترا CN لشريحة السيارات السيدان العائلية، وقد تم تزويدها بمحرك رباعي الأسطوانات، داذ سعة 1600 سي سي، بقوة 127.5 حصان، وعزم أقصى للدوران 157 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيك سداسي الناقلات.

شيري أريزو 5 موديل 2021

وفقا للأسعار المعلنة من الوكيل المحلي، تباع الفئة القياسية بسعر رسمي 169 ألفا و900 جنيه، وتقدم الفئة الثانية بنحو 188 ألف جنيه، وعرضت فئة A/T Baselin Leather بقيمة 189 ألفا و900 جنيه، وقدمت فئة H/L بسعر 202 ألف و900 جنيه.

وتنتمي شيري أريزو 5 موديل 2021 لفئة السيارات السيدان، وزودت بمحرك رباعي الأسطوانات، بسعة 1500 سي سي، ويستخرج قوة 114 حصان، وعزم أقصى للدوران 141 نيوتن/ متر، متصلة بناقل حركة سباعى السرعات.

ستروين C3 إيركروس موديل 2021

وأعلنت الشركة المصرية الأوروبية للسيارات الوكيل المحلي للعلامة الفرنسية ستروين في مصر، عن أسعار الطرازين الجديدين كليًا ستروين C3 إيركروس وسيتروين C5 إير كروس.

وقدمت الشركة الفئة الأولى بسعر رسمي 294 ألفا و900جنيه، وسعرت الفئة الثانية بقيمة 324 ألفا و900 جنيه، أما الفئة الثالثة جاءت بسعر 364 ألفا و900 جنيه.

وينتمي طراز ستروين C3 إيركروس للفئة الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV»، ودعمت بمحرك رباعي الأسطوانات، ذات سعة لترية 1200 سي سي، بقوة 110 حصان، وعزم أقصى للدوران 205 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسي السرعات أتوماتيك.

سيتروين C5 إير كروس موديل 2021

جاءت الفئة الأولى بسعر 414 ألف جنيه، والثانية 479 ألف جنيه، أما الثالثة الأعلى تجهيزًا بنحو 534 ألف جنيه.

وتأتي السيارة بسواعد محرك توربيني مكون من 4 سلندرات، وبسعة 1.6 لتر، تستخرج قوة 165 حصان، مرتبط بناقل حركة أوتوماتيك من 6 سرعات.

نيسان جوك موديل 2021

وأزاحت شركة نيسان إيجيبت الستار عن سياراتها الجديدة كليًا نيسان جوك موديل 2021، وقد تم تقديمها من خلال فئتين أساسيتن من التجهيزات والكماليات.

وعرضت الشركة الفئة الأولى بسعر 348 ألفا و500 جنيه، أما الثانية قدمت بقيمة 372 ألفا و500 جنيه.

ووفر الوكيل المحلي خيارات إضافية، من خلال تقديم فئة أخرى من النسخة الثانية مغطاة بفرش من لونين وبثلاثة خيارات (الأسود x أبيض، أسود x الكنتارا، أسود x أحمر) بزيادة سعرية 7 آلاف جنيه، لتباع بسعر 379 ألفا و500 جنيه.

وزودت السيارة الجديدة كليًا بمحرك تربو 3 سلندر DIG-T سعة 1000 سي سي بقوة 117 حصان، مع عزم أقصي 180 نيوتن، وبناقل حركة أوتوماتيكي DCT من 7 سرعات.

فورد إيكو سبورت موديل 2020

وكشفت شركة أوتو جميل الوكيل الحصري للعلامة الأمريكة فورد في مصر، عن أسعار موديل 2020 من أيقونتها إيكو سبورت الرياضية متعددة الاستخدامات الصغيرة.

وقدمت الفئة القياسية بسعر 325 ألف جنيه، أما الفئة الأعلى تجهيزًا بتم تسويقها بقيمة 370 ألف جنيه.

ودعمت السيارة فورد إيكو سبورت على سواعد محرك صغير ثلاثي الاسطوانات سعة 1.0 لتر بقوة 123 حصان، ويرتبط بناقل حركة أوتوماتيك من 6 سرعات، وتتسارع من الثبات وصولًا إلى 100 كم/س في 11.6 ثانية، وتبلغ سرعتها القصوى 180 كم ومتوسط استهلاكها من الوقود 5.8 لكل 100 كم.

بيجو 3008 موديل 2021

وقدمت شركة مانسكو الوكيل المحلي للعلامة الفرنسية بيجو في مصر، السيارة بيجو طراز 3008 موديل 2021 من خلال 5 فئات.

وجاءت الفئة الأولى بسعر يبدأ من 474 ألفا و990 جنيه، أما الثانية قدمت بنحو 519 ألفا 990 جنيه، وعرضت الثالثة بنحو 559 ألفا و990 جنيه، والرابعة قدرت بقيمة 609 ألفا و990 جنيه، أما الفئة الخامسة والأعلى تجهيزًا بسعر 659 ألفا و990 جنيه.

وزودت بيجو 3008 موديل 2021 بمحرك سعة 1.6 لتر رباعي الاسطوانات، بقوة 165 حصان، والعزم الأقصى 240 نيوتن متر، ويرتبط بناقل حركة أوتوماتيكي من 6 سرعات، تتسارع من الثبات وحتى 100 كم في الساعة خلال 8.9 ثانية.

بي إم دبليو X6 الجديدة كليًا

وأطلقت المجموعة البافارية للسيارات، الوكيل المحلي للعلامة الألمانية الفاخرة بي إم دبليو في مصر في شهر سبتمبر الجاري، أيقونتها X6 M50i الرياضية متعددة الاستخدامات، إلى جانب الكشف عن M850i XDrive جران كوبيه الجديدة كليًا.

ووفر الوكيل الرسمي السيارة الجديدة بفئة واحدة من التجهيزات بسعر رسمي مليونين 225 ألف جنيه.

وزودت بسواعد محرك تربو رياضي ٨ سلندر سعة 4400 سي سي بقوة 530 حصان، عزم أقصى 750 نيوتن متر، وتتسارع من الثبات حتى 100 كم/س خلال 4.3 ثانية، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات.

بي إم دبليو M850i XDrive جران كوبيه موديل 2021

ووفقًا للأسعار الرسمية المعلنة من قبل الوكيل المحلي تم تقديمها بسعر مليونين و990 ألف جنيه.

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وتأتي بمحرك من 8 أسطوانات، وسعة 4395 سي سي، وبقوة 530 حصان، وبعزم 750 نيوتن متر، وبناقل حركة أوتوماتيك من 8 سرعات رياضي.

سكودا كاروك موديل 2021

وطرحت شركة كيان إيجيبت، الوكيل الرسمي للعلامة التجارية سكودا في السوق المصرية خلال الأيام القليلة الماضية، 3 طرازات جديدة للماركة التشيكية موديلات 2021 وهما كاروك وكودياك وسوبيرب.

وقدم الوكيل الحصري الفئة الأولى من السيارة سكودا كاروك بسعر يبدأ من 509 آلاف و900 جنيه، فيما عرض الفئة الثانية بنحو 585 ألف جنيه، أما النسخة الأعلى تجهيزًا تُسوق بقيمة بلغت 595 ألف جنيه

وتأتي سيارات سكودا كاروك المنتمية لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV»، بمحرك TSI بسعة 1.4 لتر تيربو رباعي الإسطوانات، ليستخرج قوة 150 حصان وعزم أقصى للدوران 250 نيوتن متر، وناقل حركة يصل إلى 8 سرعات.

سكودا كودياك موديل 2021

وبحسب القائمة السعرية المعلن من الوكيل المحلي، جاءت الفئة القياسية من السيارة سكودا كودياك بقيمة 555 ألف جنيه، و595 ألف جنيه للثانية، و675 ألف جنيه للثالثة، و715 ألف جنيه للرابعة، 755 ألف جنيه للخامسة، أما الفئة السادسة الأعلى تجهيزًا استقر سعرها عند 860 ألف جنيه.

وتأتي السيارة التشيكية سكودا كودياك بمحرك رباعي الاسطوانات بسعة 1.4 لتر وقد تم تزويده بشاحن هواء تربو، بقوة 150 حصانًا، وناقل حركة أوتوماتيك من 6 سرعات.

سكودا سوبيرت موديل 2021

وفقًا للأسعار الرسمية، جاءت الفئة القياسية من السيارة سكودا سوبيرت بسعر يبدء من 495 ألف جنيه، والفئة الثانية تم عرضها بسعر 565 ألف جنيه.

وجاءت الفئة الثالثة بقيمة 630 ألف جنيه، وتم تسويق الفئة الرابعة بسعر 725 ألف جنيه، أما الفئة الأعلى تجهيزًا تُباع بنحو 775 ألف جنيه.

وتقدم سكودا سوبيرب بمحرك تربو TSI سعة 1.4 لتر، ويولد قوة 150حصان، مع عزم أقصى للدوران 250 نيوتن متر، وبناقل حركة أوتوماتيكي من 7 سرعات، وتستهلك وقودًا 6.2 لتر لكل قطع مسافة 100 كم.

سوزوكي أرتيجا 2021

وأعلنت شركة مودرن موتورز، وكلاء سوزوكي في مصر، عن تقديم سوزوكي أرتيجا Face lift موديل 2021 ذات نمط العائلية متعددة الأغراض سباعية المقاعد، بفئة واحدة من التجهيزات وبسعر 279 ألفا و900 جنيه.

ودعمت سوزوكي أرتيجا بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1500 سي سي، بقوة 77 حصان، مع عزم أقصى للدوران 138 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة رباعى السرعات أوتوماتيك.

سيارتان من ساوايست DX7 وDX3

وقدمت مجموعة IFG جروب، وكلاء ساوايست في مصر، موديلات 2021 من سيارات ساوايست DX7 و DX3، بأسعار 410 و278 ألف جنيه على التوالي.

وزودت السيارة الصينية ساوايست DX7 بمحرك تربو رباعي الأسطوانات، سعة 1.5 لتر ، بقوة حصانية 156 أحصنة، وعزم أقصى للدوران 215 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسى السرعات أتوماتيك.

وجاءت ساوايست DX3 أيضًا مدعمة بمحرك رباعي الأسطوانات تربو بسعة 1.5 لتر، بقوة 156 حصان، وعزم أقصى للدوران 225 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة ثماني السرعات أتوماتيك.

DS7 Crossback موديل 2021

وطرحت مجموعة عز العرب للسيارات، وكلاء العلامة الفاخرة DS في مصر، موديل 2021 من سياراتها الجديدة كليًا DS7 Crossback .

وبحسب القائمة السعرية، بدأت أسعار الفئة الأولى من 598 ألف جنيه، و 660 ألف جنيه للثانية، و700 ألف جنيه الثالثة، و760 ألف جنيه للفئة الرابعة، 850 ألف جنيه للفئة الكاملة.

وجاءت بمحرك رباعي الأسطونات سعة 1.6 لتر بقوة 165 حصان، وناقل حركة أوتوماتيك من 6 سرعات.

كيا سبورتاج موديل 2021

وكشف شركة EIT المصرية العالمية للتجارة والتوكيلات، وكلاء رينو وكيا في مصر، عن موديل 2021 من أيقونتها الشهيرة كيا سبورتاج .

وقدم الوكيل المحلي الفئة القياسية من السيارة الكورية كيا سبورتاج، بقيمة 399 ألفا و900 جنيه، و404 آلاف و900 جنيه للفئة الثانية، و444 ألفا و900 جنيه للفئة الثالثة، فيما جاءت الفئة الرابعة بسعر454 ألفا و900 جنيه، والخامسة بنحو 489 ألف و900 جنيه، أما الأعلى تجهيزًا 529 ألفا و900 جنيه.

وأن أنضمت شركة داينامكس أوتو، وكلاء فيات في السوق المحلية، لقائمة الوكلاء المحليين الذين قدموا سيارات موديلات 2021 في شهر سبتمبر الجاري.

فيات تيبو موديل 2021

وأعلن الوكيل الرسمي للعلامة الإيطالية فيات خلال اليومين الماضيين عن انضمام فئة جديدة لسيارات فيات تيبو موديل 2021 وبقيمة سعرية 295 ألف جنيه.

ودعم الصانع الإيطالي أيقونته الجديدة كليًا بوسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي، وفرامل مانعة للانغلاق ABS، ونظام التوازن الإلكتروني ESP، إلى جانب مجموعة واسعة من وسائل الأمان والسلامة.

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