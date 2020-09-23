هيئة الدواء: نعمل على تطوير السياسات التسعيرية ووضع آليات عمل أكثر مرونة للتسجيل

دوت الخليج – ترأس الدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، الاجتماع الدوري لممثلي صناعة الدواء، وذلك بمقر هيئة الدواء بالعجوزة، وبحضور القيادات التنفيذية للهيئة، وعدد من كبار رؤساء الشركات الوطنية والعالمية العاملة في مصر، ورئيس شعبة الأدوية بالغرفة التجارية.

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وأكد عصام حرص الهيئة على دورية عقد تلك اللقاءات بشكل شهري، وذلك بهدف إرساء سياسات عملية لمشاركة القطاع الخاص في صنع السياسات العامة الخاصة بتنظيم آليات عمل صناعة الدواء المصرية، وكذلك إطلاع ممثلي الصناعة على آخر المستجدات والقرارات التي تتخذها الهيئة تجاه قضايا الدواء المهمة، بالإضافة إلى عرض مبادرات تطوير المنظومة الدوائية على ممثلي الصناعة والاستماع للرؤى والأطروحات التي يقدمونها كبدائل متنوعة لإثراء عملية صنع القرار.

وطرح رؤية هيئة الدواء لأولويات المرحلة المقبلة، والتي تتمثل في مواجهة أبرز التحديات المرتبطة بصناعة الدواء من أجل دفع عجلة التصدير والاستثمار، وذلك من خلال استكمال إجراءات تطوير منظومة الخدمات المميكنة بالهيئة، وتعميق آليات التواصل الفعال مع الشركات، والتي أقرتها الهيئة من خلال التقاء مسؤوليها بممثلي الشركات أسبوعيا لبحث المعوقات التي تواجههم، مؤكدا أن الهيئة تعمل على تطوير السياسات التسعيرية للدواء ووضع آليات عمل أكثر مرونة لتسجيل الأدوية.

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وناشد الشركات بضرورة تطبيق نظم جودة الإدارة quality management system والعمل على اعتماد معامل التحاليل الخاصة بالشركات وفق نظم الاعتماد العالمية، كخطوة لإعتمادها من هيئة الدواء المصرية.

ومن جانبه أكد الدكتور علي الغمراوي، مستشار هيئة الدواء للاستثمار والمتحدث الرسمي، حرص الهيئة على التواصل المستمر مع شركاء صناعة الدواء، من خلال الاجتماعات الدورية بما يسهم في توحيد الرؤى من أجل النهوض بصناعة الدواء فى مصر.

واضاف أن ذلك يأتي في إطار الاختصاصات التنظيمية لهيئة الدواء المصرية من حيث وضع الضوابط والإجراءات المنظمة لعمليات دعم صناعة الدواء بمصر طبقاً للمعايير الدولية.

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