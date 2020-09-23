مؤشر داو جونز يفقد أكثر من 500 نقطة عند الإغلاق وسهم آبل يتراجع بنحو 4%

وكالات – تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية تراجعا حادا اليوم الأربعاء بعد صدور بيانات تظهر تباطؤ أنشطة الشركات الأمريكية وبسبب عجز الكونجرس عن إقرار مزيد من التحفيز المالي مما أجج بواعث القلق حيال الاقتصاد بينما تتواصل جائحة فيروس كورونا دون هوادة.

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وانخفض المؤشران ناسداك المجمع بأكثر من 3% و S&P500 بنحو 2.5%.

وأغلقت جميع قطاعات ستاندرد أند بورز الأحد عشر الرئيسية على تراجع. تصدر الخسائر قطاع الطاقة، وهو بالفعل الأسوأ أداء هذا العام.

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و تراجع المؤشر داو جونز الصناعي 523.93 نقطة بما يعادل 1.92% إلى 26764.25 نقطة، وفقد S&P500 نحو 78.58 نقطة أو 2.37% ليسجل 3236.99 نقطة، وهبط ناسداك 330.65 نقطة أو 3.02% إلى 10632.99 نقطة.

وصعد سهم Nike إلى مستوى قياسي مرتفع بعد أن عوضت مبيعاتها الرقمية، وبخاصة في أمريكا الشمالية، أثر تراجع مبيعات المتاجر التقليدية.

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