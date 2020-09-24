زهراء المعادي للاستثمار تسند أعمال بقيمة 18.2 مليون جنيه للنيل العامة للطرق

رنا ممدوح _ وافق مجلس إدارة شركة زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، في جلسته المنعقدة أمس، على أسناد عملية إنشاء ورصف طرق الشطر الثامن وطرق أخرى واستكمال بعض أعمال المرافق بمدينة زهراء المعادي لشركة النيل العامة للطرق والكباري بقيمة إجمالية قدرها 18.154 مليون جنيه.

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وأفادت الشركة في إفصاحها المرسل للبورصة اليوم، أن مجلس الإدارة وافق على استكمال إجراءات انشاء شركة مشتركة بين زهراء المعادي للاستثمار وبريميرا للاستثمار العقاري.

وذلك لأعمال الصيانة إدارة مرافق مشروع الشركة بمدينة الشيخ زايد وطرح الأمر على الجمعية العامة غير العادية.

كما وافق مجلس الإدارة على طرح قطعة الأرض (ي) بمساحة 53700 متر مربع من اراضي الشطر الرابع عشر بمدينة زهراء المعادي على المطورين العقاريين للمشاركة.

ووافق المجلس على عرض تعديل المادتين 3 و4 من النظام الأساسي للشركة على الجمعية العامة غير العادية.

ويشمل تعديل المادة الثالثة الآتي :-

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