بنك بريكس يصدر سندات لدعم الاستجابة لكوفيد-19

شينخوا _ أعلن بنك التنمية الجديد للبريكس أمس الأربعاء أنه قام بتسعير 2 مليار دولار أمريكي لسندات الاستجابة لكوفيد-19 لمدة خمس سنوات في أسواق رأس المال الدولية، بعد إصداره الافتتاحي في يونيو.

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ويعد هذا أكبر سند مرجعي بالدولار الأمريكي للبنك حتى الآن، وفقًا للبنك، مشيرًا إلى أن صافي عائدات إصدار السندات سيمول أنشطة التنمية المستدامة في البلدان الأعضاء للبنك، بما في ذلك برامج المساعدة الطارئة المتعلقة بكوفيد-19.

ويخطط بنك التنمية الجديد للبريكس لتقديم ما يصل إلى 10 مليارات دولار من المساعدات المتعلقة بالأزمة، بما في ذلك تمويل الرعاية الصحية والنفقات المتعلقة بالسلامة الاجتماعية، فضلاً عن دعم جهود التعافي الاقتصادي.

ووافق بنك التنمية الجديد للبريكس على 4 مليارات دولار من مشاريع المساعدة الطارئة المتعلقة بكوفيد-19 حتى الآن.

يقع المقر الرئيسي للبنك في شانغهاي، وقد تم تأسيسه من قبل البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا. وتم افتتاح البنك رسميًا في يوليو 2015.

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