شركة كريم تتوقع أن تتعافى خدماتها في نهاية 2021

وكالات _ تتوقع شركة كريم المملوكة لأوبر والعاملة في الشرق الأوسط أن تتعافى خدمتها لنقل الركاب من أزمة فيروس كورونا بوتيرة أسرع من المتوقع بينما زاد نشاطها للتوصيل ليفوق مستواه قبل الجائحة.

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وكانت كريم التي تعمل بالأساس في الشرق الأوسط توقعت في السابق أن تتعافى خدماتها لنقل الركاب في نهاية 2021 لكنها تتوقع الآن انتعاشها في وقت مبكر من العام مع اقتراب بعض الأسواق بالفعل من مستويات ما قبل كوفيد.

وقال مدثر شيخة الرئيس التنفيذي لكريم “نرى تعافيا قويا في أنشطة نقل الركاب ونرى تسارعا كبيرا في أنشطة التوصيل”. وأضاف “نشاط التوصيل أكبر بكثير مما كان عليه قبل كوفيد ويواصل النمو بقوة كبيرة برقم في خانة العشرات على أساس شهري”. مؤكدا أنهم سيسمحون للموظفين بالعمل عن بعد على أساس دائم

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