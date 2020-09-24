البورصة تتراجع 0.44% في منتصف التعاملات بضغط من مبيعات المؤسسات الأجنبية

رنا ممدوح _ واصلت مؤشرات البورصة المصرية التراجع في منتصف تعاملات اليوم، بضغط من القوى البيعية للمؤسسات الأجنبية.

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وهبط المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.44%، ليتداول عند مستوى 10931 نقطة.

وسجل سهم البنك التجاري الدولي – مصر، صاحب الوزن النسبي الأكبر بالأكبر بالثلاثيني انخفاضاً بنسبة 0.15%، ليتداول عند مستوى 66.93 جنيه.

وانخفض كلا من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 0.15%، و0.3% على الترتيب.

وسجلت أحجام التداولات 705.215 مليون جنيه على 175 شركة من خلال 23776 عملية.

وتراجعت الأسعار السوقية لأسهم 93 شركة مقابل ارتفاع 59 في حين لم تتغير أسعار 23.

وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين الاجانب، وسجلوا صافي بقيمة 109.143 مليون جنيه، منها 107.972 مليون جنيه للمؤسسات، و1.171 مليون جنيه للأفراد.

في حين اتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو الشراء محققين صافي بقيمة 96.489 مليون جنيه، منها 77.150 مليون جنيه للمؤسسات، و19.339 مليون جنيه للأفراد.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء وسجلوا صافي بقيمة 12.653 مليون جنيه، منها 11.423 مليون جنيه للمؤسسات، و1.230 مليون جنيه للأفراد.

وتصدر سهم التعمير والاستشارات الهندسية قائمة الأكثر ارتفاعاً بنسبة 11.28%، تلاه سهم الألومنيوم العربية بنسبة 9.98%، ثم سهم الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية بنسبة 9.97%.

في حين تصدر سهم مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة قائمة الأكثر انخفاضاً بنسبة 9.96%، تلاه سهم الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي بنسبة 8.3%، ثم سهم مجموعة جي . أم . سي للاستثمارات الصناعية والتجارية المالية بنسبة 7.80%.

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