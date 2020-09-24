أخبار عاجلة
تمويل شخصي يصل الي 50 ألف ريال بدون كفيل للسعودين والمقيمين في المملكة -
أيفون 12 برو ماكس اخر أبداعات شركة أبل Apple Iphone 12 Pro Max -
ميلانيا ترامب لم تعد تضع خاتم الزواج بإصبعها... والسر؟ -
كتالوج عروض بنده الجديد أحدث الخصومات من 14/10/2020 إلى 20/10/2020 -
عروض لولو ماركت على أسعار الجوالات وأقوي العروض في السعودية اليوم -
عروض العثيم الأسبوعية اقوي الخصومات والتخفيضات الحق العرض الآن -
أقوى عروض هايبر بنده الأسبوعية -
الاستعلام عن المساعدة المقطوعة برقم السجل المدني maqtuaa وزارة الموارد البشرية -
توقع صرف المساعدة المقطوعة عبر رابط hrsd.gov.sa وزارة الموارد البشرية -
كيف احصل على رقم طلب المقطوعة للاستعلام عن موعد صرف مقطوعة الضمان -

الرئيس السيسي يوقع قانون البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي

مال وأعمال حابي تبليغ
الرئيس السيسي يوقع قانون البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي
الرئيس السيسي يوقع قانون البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي
CairoBank

أ ش أ _ وقع الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي.

إضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج

وتسري أحكام القانون على البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي وشركات الصرافة وشركات تحويل الأموال وشركات الاستعلام والتصنيف الائتماني وشركات ضمان الائتمان ومشغلي نظم الدفع ومقدمي خدمات الدفع.

ونشر القانون في الجريدة الرسمية.

اضغط لتحميل العدد السابع والأربعون من نشرة دوت الخليج

خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج

Hapi App728x90

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الرئيس السيسي يوقع قانون البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

معلومات الكاتب

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

 