الرئيس السيسي يوقع قانون البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي

أ ش أ _ وقع الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي. إضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج وتسري أحكام القانون على البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي وشركات الصرافة وشركات تحويل الأموال وشركات الاستعلام والتصنيف الائتماني وشركات ضمان الائتمان ومشغلي نظم الدفع ومقدمي خدمات الدفع. ونشر القانون في الجريدة الرسمية. اضغط لتحميل العدد السابع والأربعون من نشرة دوت الخليج خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج

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