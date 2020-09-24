سعر الدولار مستقر أمام الجنيه في غالبية البنوك

شاهندة إبراهيم – استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه خلال تعاملات اليوم الخميس، في معظم البنوك، عند نفس مستويات الأمس دون تغيير.
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وظل سعر الدولار ثابتًا في بنوك: الأهلي المصري ومصر وقناة السويس والإسكندرية وبلوم، عند مستوى 15.70 جنيه للشراء، و15.80 جنيه للبيع.
كما استقر سعر صرف الدولار في كل من: التجاري الدولي والعربي الإفريقي الدولي وكريدي أجريكول وإتش إس بي سي والمصري الخليجي وعوده والأهلي الكويتي، عند مستوى 15.71 جنيه للشراء و15.81 جنيه للبيع.
فيما رفع بنك التعمير والإسكان سعر صرف الدولار بواقع قرشًا واحدًا، ليصل إلى 15.71 جنيه للشراء و15.81 جنيه للبيع، في مقابل 15.70 جنيه للشراء، و15.80 جنيه للبيع.
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