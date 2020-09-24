عاجل.. مد فترة تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء إلى نهاية أكتوبر

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه تقرر مد تلقي طلبات تصالح البناء لنهاية شهر أكتوبر المقبل، بدلًا من نهاية شهر سبتمبر الجاري.
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أضاف خلال مؤتمر صحفي يعقد الآن، أن هناك ازدحام كبير لتلقي طلبات التصالح في كافة المحافظات، ومن الواضح وجود رغبة في عدد كبير من المواطنين في تقنين الأوضاع.
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