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رئيس الوزراء: برنامج مع وزاراتي المالية والتجارة لرد كافة الأعباء التصديرية بحلول ديسمبر المقبل

مال وأعمال حابي تبليغ
رئيس الوزراء: برنامج مع وزاراتي المالية والتجارة لرد كافة الأعباء التصديرية بحلول ديسمبر المقبل
رئيس الوزراء: برنامج مع وزاراتي المالية والتجارة لرد كافة الأعباء التصديرية بحلول ديسمبر المقبل
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فاروق يوسف _ قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، إنه سيتم وضع برنامج بالتعاون مع وزاراتي المالية والتجارة والصناعة لرد كافة الأعباء التصديرية، ينتهب الملف بالكامل قبل نهاية ديسمبر 2020.

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أضاف خلال مؤتمر صحفي يعقد الآن، أنه تم توجيه وزارة التجارة والصناعة وصندوق تمنية الصادرات بأن لا تتجاوز المدة الزمنية بين عملية التصدير ورد الأعباء بحد أقصى.

وقال أن الحكومة تهدف إلى التيسير على كافة المصنعين للاستفادة من هذه المبالغ في ضخها لتدعيم قطاع الصناعة والتنمية، باعتباره أحد الركائز الأساسية لنمو الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة، وتعزيز الصادرات.

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