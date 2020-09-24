قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، إنه يجرى العمل على تخصيص رقم قومي لكل عقار ووحدة سكنية موجودة في مصر.
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وأضاف خلال مؤتمر صحفي، أن الهدف من هذا القرار هو تنظيم عملية بيع وشراء العقارات، وعدم حدوث أي مخالفات في هذا الاتجاه.
وقال إن الحكومة تعمل على استرجاع إعادة البناء مرة أخرى قبل 24 نوفمبر المقبل، وأنها تحاول الإعلان عن كل الاشتراطات والأساليب الجديد لعمليات البناء قبل المدة الزمنية المحددة.
وأكد على أن الدولة حريصة على عدم هدم أية عقارات مشغولة بالأهالي.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيس الوزراء: تخصيص رقم قومي لكل عقار ووحدة سكنية.. وحريصون على عدم هدم أي مباني مشغولة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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