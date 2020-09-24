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الذهب يرفع خسائره ليفقد 9 جنيهات جديدة

مال وأعمال حابي تبليغ
الذهب يرفع خسائره ليفقد 9 جنيهات جديدة
الذهب يرفع خسائره ليفقد 9 جنيهات جديدة
CairoBank

شاهندة إبراهيم – رفعت أسعار الذهب في السوق المحلية خلال تعاملات اليوم الخميس خسائرها، لتفقد نحو 9 جنيهات دفعة واحدة، عند المقارنة مع مستويات الأمس.

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ويأتي ذلك بالتزامن مع انخفاض الملاذ الآمن عالميًا يوم الخميس لأدنى مستوياته في أكثر من شهرين، إذ يعرقله ارتفاع الدولار، بينما ينتاب القلق المستثمرين بشأن الضبابية التي تحيط بتدابير إضافية للتحفيز لدعم التعافي الاقتصادي المتباطئ في الولايات المتحدة، وفقًا لما نقلته وكالة .

وقال إيهاب واصف نائب رئيس شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، إن عيار 21 سجل تراجع جديد ليبلغ مستوى 816 جنيهًا للجرام، في مقابل 825 جنيهًا.
وهبط عيار 18 أيضًا ليصل إلى 699.40 جنيهًا، كما نزل عيار 24 إلى منطقة 932.55 جنيهًا.

وهوى الجنيه الذهب ليسجل قيمة سعرية 6528 جنيهًا، في مقابل 6600 جنيهًا، ليفقد بذلك 72 جنيهًا من قيمته بالأمس.

وواصل السعر العالمي خسائره، ليسجل 1858 دولارًا للأوقية، في مقابل 1888 بالأمس.

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