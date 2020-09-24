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المركزي الأوروبي: معدل البطالة في منطقة اليورو سيواصل الارتفاع

مال وأعمال حابي تبليغ
المركزي الأوروبي: معدل البطالة في منطقة اليورو سيواصل الارتفاع
المركزي الأوروبي: معدل البطالة في منطقة اليورو سيواصل الارتفاع
CairoBank

وكالات _ قال البنك المركزي المصري الأوروبي في نشرة اقتصادية اليوم إن معدل البطالة سيواصل الارتفاع في منطقة اليورو وإن هناك زيادة محدودة للطلب على السلع الاستهلاكية حتى مع تعافي الاقتصاد من ركود غير مسبوق.

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وقال البنك في النشرة، التي تعكس إلى حد كبير التوقعات الاقتصادية وقرارات السياسة الصادرة عن المركزي الأوروبي في العاشر من سبتمبر، إن البطالة سترتفع إذ أن المعدل الحالي لا ينضوي بالكامل على تأثير جائحة فيروس وإن الأرقام متأثرة بمخططات دعم الوظائف.

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وقال المركزي “بالنظر إلى المستقبل، هناك مؤشر محدود على صعود الطلب على السلع الاستهلاكية… بينما كان انخفاض دخل الأسر محدودا، فإن معدل الادخار من المتوقع أن يرتفع بقوة”.

كما كرر البنك توجيهاته الاسترشادية طويلة الأمد بأنه على أهبة الاستعداد لتعديل جميع أدواته عند الحاجة لتعزيز التضخم.

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معلومات الكاتب

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

 