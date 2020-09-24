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الصين: سنتعامل وفقا للقانون مع طلب تصدير تكنولوجيا شركة بايت دانس

مال وأعمال حابي تبليغ
الصين: سنتعامل وفقا للقانون مع طلب تصدير تكنولوجيا شركة بايت دانس
الصين: سنتعامل وفقا للقانون مع طلب تصدير تكنولوجيا شركة بايت دانس
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شينخوا _ ذكرت وزارة التجارة الصينية اليوم الخميس، أن مكتب التجارة ببلدية بكين قد تلقى طلبا لتصدير تكنولوجيا شركة “بايت دانس”، صاحبة تطبيق “تيك توك“.

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ولفتت إلى أن الوزارة ستتعامل مع القضية بما يتماشى مع القوانين واللوائح ذات الصلة.

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محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

 