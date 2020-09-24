الأسهم الأمريكية تفتح على انخفاض مع ارتفاع طلبات إعانة البطالة

_ فتحت الأسهم الأمريكية على انخفاض يوم الخميس، إذ تشير زيادة مفاجئة في طلبات إعانة البطالة إلى أن تعافي سوق العمل يعتريه الضعف وأنه سيكون من الضروري تقديم المزيد من الدعم المالي لتجنب جولة أخرى من عمليات التسريح الضخم والمؤقت.

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ونزل المؤشر داو جونز الصناعي 47.04 نقطة أو ما يعادل 0.18 بالمئة إلى 26716.09 نقطة.

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وتراجع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 10.87 نقطة أو ما يعادل 0.33 بالمئة إلى 3226.14 نقطة.

بينما انخفض المؤشر ناسداك المجمع 81.97 نقطة أو 0.77 بالمئة إلى 10551.02 نقطة.

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