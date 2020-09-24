الاتحاد الأوروبي يدعو الدول الأعضاء إلى تشديد القيود لمواجهة موجة ثانية من كورونا

فرانس برس _ دعا الاتحاد الأوروبي اليوم الدول الأعضاء إلى تشديد القيود “على الفور” في مواجهة بؤر جديدة لوباء كوفيد-19 للتصدي لموجة ثانية من تفشي فيروس كورونا المستجد.

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وقالت المفوضة الأوروبية لشؤون الصحة ستيلا كيرياكيدس خلال مؤتمر صحافي “على كل دول الاتحاد الأعضاء اتخاذ اجراءات فورية وفي الوقت المناسب مع ظهور أولى المؤشرات إلى بؤر جديدة”.

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وأضافت “قد تكون هذه فرصتنا الأخيرة لتجنب تكرار الوضع الذي شهدناه في الربيع الماضي”.

وسجلت في أوروبا أكثر من خمسة ملايين إصابة بفيروس كورونا المستجد وقد بدأت دول عدة إعادة فرض إجراءات إغلاق لوقف انتشار خارج عن السيطرة مجددا.

ومعدل الوفيات لم يعد الى المستويات التي سجلت في وقت سابق هذه السنة، لكن الإصابات الجديدة ترتفع في الكثير من المناطق.

لكن كيرياكيدس التي يسعى مكتبها لتنسيق التحرك في مواجهة الوباء في الدول ال27 الاعضاء حذرت من أن بعض المناطق بدأت ترفع القيود في وقت سابق لأوانه.

وأوضحت “هذا يعني بوضوح أن القيود التي فرضت لم تكن فعالة بما فيه الكفاية أو لم تفعّل او تتبع كما يجب”.

وقالت “يجب أن نبقى متيقظين ، هذه الأزمة لم تنته بعد. بالاضافة الى ذلك فإن فصل الشتاء يشهد المزيد من الأمراض المرتبطة بأجهزة التنفس بما يشمل الانفلونزا الموسمية”.

وتابعت أن حكومات الدول الاعضاء يجب أن تحارب التضليل الإعلامي بشأن فيروس كورونا.

وحذرت من أن دول الاتحاد يجب أن تتحرك بسرعة لمنع العودة الى إغلاق تام جديد لانه سيضر بالاقتصاد والتعليم والصحة العقلية للمواطنين.

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