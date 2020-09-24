المستثمر الإماراتي محمد المحيربي يستحوذ على 7.7% من المجموعة المصرية العقارية

رنا ممدوح _ استحوذ المستثمر الإماراتي محمد فرج المحيربي على حصة بنسبة 7.655% في رأسمال المجموعة المصرية العقارية. إضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج وبحسب إفصاح المجموعة المرسل للبورصة اليوم، فقد اشتري المحيربي عدد 3.062 مليون سهم من أسهم المجموعة المصرية العقارية بقيمة إجمالية 27.221 مليون جنيه. اضغط لتحميل العدد السابع والأربعون من نشرة دوت الخليج وبلغ متوسط سعر الشراء 8.89 جنيه للسهم الواحد، وقامت شركة هيرميس لتداول الأوراق المالية بدور منفذ الصفقة. الجدير بالذكر، أن البنك الأهلي المصري يستحوذ على الحصة الأكبر بهيكل ملكية المجموعة المصرية العقارية بنسبة 33.95%، تلاه سهم على محجوب بنسبة 30.43%، ثم سهم محمد فرج المحيربي بنسبة 7.655%، و محمد عبد الناصر بنسبة 5.857%، و بيت الخبرة للتأجير التمويلي – تكنوليس بنسبة 3.5962%. خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج

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