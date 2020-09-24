البنك الأهلي يرتب 2 مليار جنيه لمجموعة فرج الله بمشاركة 7 بنوك

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تولى البنك الأهلي المصري دور المرتب الرئيسي الأولي ووكيل التمويل ووكيل الضمان في تحالف مصرفي رتب تمويل مشترك طويل الأجل لصالح مجموعة فرج الله وذلك بقيمة 2.05 مليار جنيه.
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ضم التحالف كلا من البنك الأهلي المصري، البنك التجاري الدولي مصر، البنك العربي، البنك العربي الإفريقي الدولي، التجاري وفا بنك ايجيبت، المصرف المتحد، بنك الامارات دبي الوطني وبنك قطر الوطني الأهلي كمرتبين رئيسيين أوليين.
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وأكد هشام عكاشة رئيس مجلس ادارة البنك الأهلي المصري أن استراتيجية البنك تهدف الى دعم توجهات الدولة وخططها للنهوض بالصناعة وتشجيع المصانع المصرية على التوسع محليا وإقليميا، مع توفير كافة التيسيرات للمستثمرين التي تساعدهم على الاستمرار في التواجد بالسوق، وهو ما يؤكد حرص القطاع المصرفي بشكل عام والبنك الأهلي المصري بشكل خاص على تشجيع المنتج المصري وما يوفره من فرص عمل للعمالة المصرية في ضوء التحديات الحالية وما لها من تبعات اقتصادية واجتماعية.
ونوه أنها تأتي في اطار مبادرة البنك المركزي المصري المصري لدعم القطاعات الصناعية لتخفيف الأعباء الملقاة على الشركات الصناعية ومساعدتها في متابعة خططها الاستثمارية والإنتاجية وأيضا التوسعية، وهو ما شجع البنك الأهلي المصري على المبادرة بمشاركة بنوك التحالف لدعم شركات مجموعة فرج الله استنادا للدراسة الائتمانية التي تمت على التمويل وكذا التدفقات النقدية لكل من شركات المجموعة.
وأشار عكاشة الى أن مثل تلك التحالفات تعكس قدرة البنوك على تحقيق التكامل الفعال والايجابي لدعم استراتيجية الدولة في دفع عجلة التنمية.
وأضاف يحيي أبو الفتوح نائب رئيس البنك الأهلي المصري ان البنك يهدف من هذا التمويل المشترك إعادة هيكلة مديونيات مجموعة فرج الله وتمويل جانب من احتياجات رأس المال العامل وكذا تعزيز قدرات شركات المجموعة وتعظيم قدراتها الإنتاجية وتوسيع أنشطتها بهدف الاستحواذ على حصة أكبر من السوق المحلية المتنامية مع دعم الصادرات إلى الأسواق الإقليمية وبما يتفق مع مساعي البنوك لدعم تمويل المشروعات الصناعية وتذليل العقبات التي تواجه المصنعين خاصة ان هذا الدعم سيسهم ايضا في توفير فرص عمل جديدة في مصانع المجموعة في مدينة برج العرب الجديدة لمواجهة الطلب المتزايد محليا وعالميا .
ومن جانبه أشاد شريف رياض رئيس مجموعة الائتمان المصرفي للشركات والقروض المشتركة بالبنك الأهلي المصري بالجهود المبذولة من البنوك المشاركة لتوفير تمويل مشترك طويل الاجل مدته 10 أعوام لشركات المجموعة وكذا بفريق العمل المحترف من العاملين في القطاعات المعنية بتلك البنوك ودورهم الفعال في مختلف مراحل التمويل بدءا من مرحلة الدراسة والتنسيق وحتى خطة التنفيذ لتوفير التمويل المطلوب لتغطية مختلف احتياجات المجموعة التمويلية.
ومن الجدير بالذكر ان مجموعة فرج الله هي مجموعة شركات مصرية تأسست عام 1973 على يد المهندس فرج عامر الرئيس الحالي لمجلس إدارة المجموعة وتعمل في مجال الصناعات الغذائية بمختلف أنشطته لأكثر من 1130 سلعة من الألبان والعصائر والأجبان واللحوم المصنعة والخضروات المجمدة والفواكه للسوق المحلية والتصدير لأكثر من 90 دولة حول العالم، وتعد إحدى أكبر شركات الصناعات الغذائية في مصر وتمتلك 3 شركات، و15 مصنعًا، ويعمل بها نحو 20 ألف عامل.
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