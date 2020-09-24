البنك الأهلي يرتب 2 مليار جنيه لمجموعة فرج الله بمشاركة 7 بنوك

تولى البنك الأهلي المصري دور المرتب الرئيسي الأولي ووكيل التمويل ووكيل الضمان في تحالف مصرفي رتب تمويل مشترك طويل الأجل لصالح مجموعة فرج الله وذلك بقيمة 2.05 مليار جنيه.

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ضم التحالف كلا من البنك الأهلي المصري، البنك التجاري الدولي مصر، البنك العربي، البنك العربي الإفريقي الدولي، التجاري وفا بنك ايجيبت، المصرف المتحد، بنك الامارات دبي الوطني وبنك قطر الوطني الأهلي كمرتبين رئيسيين أوليين.

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وأكد هشام عكاشة رئيس مجلس ادارة البنك الأهلي المصري أن استراتيجية البنك تهدف الى دعم توجهات الدولة وخططها للنهوض بالصناعة وتشجيع المصانع المصرية على التوسع محليا وإقليميا، مع توفير كافة التيسيرات للمستثمرين التي تساعدهم على الاستمرار في التواجد بالسوق، وهو ما يؤكد حرص القطاع المصرفي بشكل عام والبنك الأهلي المصري بشكل خاص على تشجيع المنتج المصري وما يوفره من فرص عمل للعمالة المصرية في ضوء التحديات الحالية وما لها من تبعات اقتصادية واجتماعية.

ونوه أنها تأتي في اطار مبادرة البنك المركزي المصري المصري لدعم القطاعات الصناعية لتخفيف الأعباء الملقاة على الشركات الصناعية ومساعدتها في متابعة خططها الاستثمارية والإنتاجية وأيضا التوسعية، وهو ما شجع البنك الأهلي المصري على المبادرة بمشاركة بنوك التحالف لدعم شركات مجموعة فرج الله استنادا للدراسة الائتمانية التي تمت على التمويل وكذا التدفقات النقدية لكل من شركات المجموعة.

وأشار عكاشة الى أن مثل تلك التحالفات تعكس قدرة البنوك على تحقيق التكامل الفعال والايجابي لدعم استراتيجية الدولة في دفع عجلة التنمية.

وأضاف يحيي أبو الفتوح نائب رئيس البنك الأهلي المصري ان البنك يهدف من هذا التمويل المشترك إعادة هيكلة مديونيات مجموعة فرج الله وتمويل جانب من احتياجات رأس المال العامل وكذا تعزيز قدرات شركات المجموعة وتعظيم قدراتها الإنتاجية وتوسيع أنشطتها بهدف الاستحواذ على حصة أكبر من السوق المحلية المتنامية مع دعم الصادرات إلى الأسواق الإقليمية وبما يتفق مع مساعي البنوك لدعم تمويل المشروعات الصناعية وتذليل العقبات التي تواجه المصنعين خاصة ان هذا الدعم سيسهم ايضا في توفير فرص عمل جديدة في مصانع المجموعة في مدينة برج العرب الجديدة لمواجهة الطلب المتزايد محليا وعالميا .

ومن جانبه أشاد شريف رياض رئيس مجموعة الائتمان المصرفي للشركات والقروض المشتركة بالبنك الأهلي المصري بالجهود المبذولة من البنوك المشاركة لتوفير تمويل مشترك طويل الاجل مدته 10 أعوام لشركات المجموعة وكذا بفريق العمل المحترف من العاملين في القطاعات المعنية بتلك البنوك ودورهم الفعال في مختلف مراحل التمويل بدءا من مرحلة الدراسة والتنسيق وحتى خطة التنفيذ لتوفير التمويل المطلوب لتغطية مختلف احتياجات المجموعة التمويلية.

ومن الجدير بالذكر ان مجموعة فرج الله هي مجموعة شركات مصرية تأسست عام 1973 على يد المهندس فرج عامر الرئيس الحالي لمجلس إدارة المجموعة وتعمل في مجال الصناعات الغذائية بمختلف أنشطته لأكثر من 1130 سلعة من الألبان والعصائر والأجبان واللحوم المصنعة والخضروات المجمدة والفواكه للسوق المحلية والتصدير لأكثر من 90 دولة حول العالم، وتعد إحدى أكبر شركات الصناعات الغذائية في مصر وتمتلك 3 شركات، و15 مصنعًا، ويعمل بها نحو 20 ألف عامل.

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