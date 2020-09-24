صندوق النقد: التوقعات الاقتصادية العالمية أقل وطأة مما كان متوقعا

_ قال مسؤول كبير بصندوق النقد الدولي اليوم إن التوقعات الاقتصادية العالمية ليست قاتمة تماما كما كان متوقعا قبل ثلاثة أشهر فقط، مشيرا إلى بيانات اقتصادية جاءت أفضل من التوقعات من الصين والاقتصادات المتقدمة.

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لكن المتحدث باسم صندوق النقد جيري رايس قال للصحفيين إن التوقعات الاقتصادية بشكل عام لا تزال تنطوي على صعوبات نتيجة لجائحة فيروس كورونا وتأثيرها على الكثير من قطاعات الاقتصاد.

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وقال إن الموقف لا يزال “غير مستقر” في الكثير من الدول النامية والأسواق الناشئة بخلاف الصين.

ولفت المتحدث إلى أن صندوق النقد قلق أيضا حيال تنامي مستويات الدين.

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