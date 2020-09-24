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_ قال مسؤول كبير بصندوق النقد الدولي اليوم إن التوقعات الاقتصادية العالمية ليست قاتمة تماما كما كان متوقعا قبل ثلاثة أشهر فقط، مشيرا إلى بيانات اقتصادية جاءت أفضل من التوقعات من الصين والاقتصادات المتقدمة.
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لكن المتحدث باسم صندوق النقد جيري رايس قال للصحفيين إن التوقعات الاقتصادية بشكل عام لا تزال تنطوي على صعوبات نتيجة لجائحة فيروس كورونا وتأثيرها على الكثير من قطاعات الاقتصاد.
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وقال إن الموقف لا يزال “غير مستقر” في الكثير من الدول النامية والأسواق الناشئة بخلاف الصين.
ولفت المتحدث إلى أن صندوق النقد قلق أيضا حيال تنامي مستويات الدين.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صندوق النقد: التوقعات الاقتصادية العالمية أقل وطأة مما كان متوقعا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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