استثمارات الأجانب في أذون الخزانة تقفز 3.16 مليار دولار في شهر واحد

أمنية إبراهيم – كشفت بيانات البنك المركزي المصري، عن تسجيل استثمارات الأجانب في أذون الخزانة قفزة خلال شهر يوليو الماضي، لترتفع بحوالي 3.16 مليار دولار في شهر واحد، وتصل إلى 10.72 مليار دولار.

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وأظهر التقرير الشهري للبنك المركزي، عن تسجيل أرصدة استثمارات الأجانب في أذون الخزانة نحو 172.007 مليار جنيه تعادل 10.72 مليار دولار بنهاية شهر يوليو، مقابل 122.436 مليار جنيه تعادل نحو 7.56 مليار دولار في يونيو.

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وينشر البنك المركزي المصري بيانات استثمارات أذون الخزانة مقومة بالجنيه المصري، وتم احتساب القيمة بالدولار على أساس آخر متوسط لسعر بيع العملة الأمريكية في شهري يوليو ويونيو والبالغ 16.0336 جنيه للأول، و16.1869 جنيه للثاني.

وبدأت استثمارات الأجانب في السوق الدين المحلية في العودة إلى الزيادة خلال شهر يونيو الماضي، بعد أن تتراجعت على مدار 3 شهور بفعل تداعيات جائحة كورونا على أسواق المال العالمية.

وشهد شهر مارس الماضي، ذروة تخارج استثمارات الصناديق المالية الأجنبية من الأسواق الناشئة ومن بينها مصر جراء تداعيات أزمة كورونا العالمية.

وبحسب بيانات البنك المركزي المصري المصري، تراجعت استثمارات الأجانب في أذون الخزانة بنحو 10.383 مليار دولار خلال مارس، لتصل إلى 9.45 مليار دولار مقابل نحو 19.83 مليار دولار في نهاية شهر فبراير، فيما تراجعت بما يقارب ملياري دولار في شهر أبريل لتبلغ ما يعادل 7.538 مليار دولار، لتسجل بعد ذلك أقل منذ بداية الأزمة في شهر مايو الماضي، متراجعة 544 مليون دولار فقط لتسجل نحو 6.99 مليار دولار.

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