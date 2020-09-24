متوسط سعر بيع الدولار يستقر قرب مستوى 15.80 جنيه

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شاهندة إبراهيم – استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه خلال تعاملات اليوم الخميس، في غالبية البنوك.
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وسجل متوسط سعر الصرف تحركا ضئيلا لأعلى اليوم الخميس، ليبلغ 15.7083 جنيه للشراء و 15.8083 جنيه للبيع، في مقابل 15.7067 جنيه للشراء و15.8067 جنيه للبيع أمس الأربعاء، بحسب بيانات البنك المركزي المصري.
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وعلى مدار تعاملات الأسبوع الجاري، ارتفع متوسط سعر العملة الأمريكية بحوالي قرش، حيث بلغ 15.6983 جنيه للشراء و 15.7983 جنيه للبيع الخميس الماضي.
وعلى صعيد أسعار الدولار على شاشات البنوك خلال تعاملات اليوم الخميس، ظل سعر الدولار ثابتًا في بنوك: الأهلي المصري ومصر وقناة السويس والإسكندرية وبلوم، عند مستوى 15.70 جنيه للشراء، و15.80 جنيه للبي، دون تغيير عن مستويات الأمس.
كما استقر سعر صرف الدولار في كل من: التجاري الدولي والعربي الإفريقي الدولي وكريدي أجريكول وإتش إس بي سي والمصري الخليجي وعوده والأهلي الكويتي، عند مستوى 15.71 جنيه للشراء و15.81 جنيه للبيع.
فيما رفع بنك التعمير والإسكان سعر صرف الدولار بواقع قرشًا واحدًا، ليصل إلى 15.71 جنيه للشراء و15.81 جنيه للبيع، في مقابل 15.70 جنيه للشراء، و15.80 جنيه للبيع.
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