مبيعات المنازل الأمريكية الجديدة تصعد لأعلى مستوياتها في قرابة 14 عاما

_ صعدت مبيعات المنازل الأمريكية الجديدة التي تسع أسرة واحدة إلى أعلى مستوياتها في قرابة 14 عاما في أغسطس، مما يشير إلى أن سوق الإسكان لا تزال تكتسب زخما حتى مع أن تعافي الاقتصاد من الركود الناجم عن كوفيد-19 يبدو في تباطؤ.

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وقالت وزارة التجارة الأمريكية يوم الخميس إن مبيعات المنازل الجديدة ارتفعت 4.8 بالمئة إلى وتيرة سنوية معدلة في ضوء العوامل الموسمية بلغت 1.011 مليون وحدة الشهر الماضي، وهو أعلى مستوى منذ سبتمبر 2006.

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ويجري حساب مبيعات المنازل الجديدة عند توقيع العقود، مما يجعلها من مؤشرات سوق الإسكان الرئيسية.

وجرى تعديل مبيعات يوليو بالزيادة إلى 965 ألف وحدة من 901 ألف وحدة في القراءة السابقة.

كان اقتصاديون استطلعت آراءهم توقعوا نزول مبيعات المنازل الجديدة، التي تشكل نحو عشرة بالمئة من مبيعات سوق الإسكان، واحدا بالمئة إلى وتيرة عند 895 ألف وحدة.

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