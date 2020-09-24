مجلس النواب الأمريكي يعمل على حزمة تحفيز جديدة بقيمة 2.4 تريليون دولار

سي ان بي سي _ يعمل المشرعون الديمقراطيون في مجلس النواب الأمريكي على إعداد حزمة تحفيز مالي جديد لمواجهة تداعيات كورونا بقيمة 2.4 تريليون دولار وذلك بحسب مصادر لـ CNBC. إضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج وقالت المصادر إن مشروع الحزمة الجديدة ستشمل إعانات بطالة إضافية ومدفوعات مباشرة للأمريكيين وبرنامج حماية الرواتب وبرنامج تمويل الشركات الصغيرة وتقديم مساعدات لشركات الطيران. اضغط لتحميل العدد السابع والأربعون من نشرة دوت الخليج ويسعى الحزب الديمقراطي لاستئناف مفاوضات التحفيز مع البيت الأبيض بعد انهيار المحادثات في الشهر الماضي. وأعرب وزير الخزانة الأمريكي “ستيفن منوشين” عن استعداده للعودة إلى طاولة المفاوضات مع الحزب الديمقراطي لتمرير حزمة تحفيز جديدة. خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج

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