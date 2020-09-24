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وول ستريت تغلق مرتفعة بدعم صعود أسهم التكنولوجيا

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_ حققت وول ستريت ارتفاعا بعد جلسة متقلبة يوم الخميس، إذ زاد الإقبال على أسهم التكنولوجيا المنكوبة بعد بيانات أظهرت زيادة في مبيعات المنازل الأمريكية الجديدة، وهو ما أحيا الثقة في تعافي الاقتصاد حتى رغم ارتفاع طلبات إعانة البطالة الأمريكية على غير المتوقع.

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وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 52.31 نقطة، بما يعادل 0.2 بالمئة، إلى 26815.44 نقطة.

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وأغلق المؤشر ستاندرد آند بورز 500 على ارتفاع 9.67 نقطة، أو 0.3 بالمئة.

إلى 3246.59 نقطة، وزاد المؤشر ناسداك 39.28 نقطة، أو 0.37 بالمئة، إلى 10672.27 نقطة.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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