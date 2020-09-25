الدولار الأمريكي يستقر والعملات عالية المخاطر تعوض بعض خسائرها

_ استقر الدولار دون أعلى مستوياته في شهرين والذي بلغه في الآونة الأخيرة اليوم ومحت العملات عالية المخاطر بعض خسائرها الأسبوعية، بينما تلقت أسواق الأسهم دفعة من آمال باستئناف محادثات بشأن تحفيز مالي في الولايات المتحدة.

إضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج

ويمضي الدولار صوب تحقيق أفضل أداء أسبوعي منذ أوائل أبريل، مدفوعا بالعزوف عن المخاطرة مما جعل المتعاملين يتخلون عن مراكز بيع في العملة الأمريكية إذ خيمت القتامة على آفاق التعافي الاقتصادي العالمي في ظل موجة ثانية من الإصابات بفيروس كورونا في أوروبا.

وتراجع الدولار قليلا اليوم، فيما ربحت العملات عالية المخاطر، التي تراجعت بشدة هذا الأسبوع، في التعاملات المبكرة في لندن.

وارتفعت الأسهم بعد موجة صعود مدفوعة بأسهم التكنولوجيا في وقت متأخر بوول ستريت، فيما تلقت المعنويات الدعم من قول مشرع كبير إن الديمقراطيين

في مجلس النواب الأمريكي يعكفون على حزمة تحفيز مرتبطة بفيروس كورونا بحجم 2.2 تريليون دولار قد يتم التصويت عليها الأسبوع القادم.

وارتفع الدولار النيوزلندي إلى 0.6584، ليصعد 0.6 في المائة منذ الإغلاق في نيويورك لكنه ما زال منخفضا 2.6 في المائة في الأسبوع.

وربح الدولار الأسترالي 0.5 في المائة إلى 0.7086 دولار أمريكي بحلول الساعة 0724 بتوقيت جرينتش، لكنه ما زال يسجل أسوأ أداء أسبوعي مقابل العملة الأمريكية منذ مارس.

وبحلول الساعة 0738 بتوقيت جرينتش، تراجع مؤشر الدولار الذي يتتبع أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات ما يقل عن 0.1 في المائة خلال الجلسة إلى 94.246 لكنه مرتفع 1.3 في المائة في الأسبوع، وهي أكبر قفزة أسبوعية في نحو ستة أشهر.

وارتفع اليورو 0.1 بالمئة اليوم إلى 1.1676 دولار لكنه منخفض 1.4 في المائة في الأسبوع.

وصعد الين قليلا مقابل الدولار إلى 105.385 بينما ربح الفرنك السويسري نحو 0.1 في المائة مقابل اليورو.

خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج