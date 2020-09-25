وزيرة التجارة والصناعة: معرض تراثنا أتاح الفرصة لعرض إبداعات كبار الحرفيين والصناع

وزيرة التجارة والصناعة: معرض تراثنا أتاح الفرصة لعرض إبداعات كبار الحرفيين والصناع

قطعوا يديه وفقأوا عينيه.. جريمة طفل الزرقاء بالأردن تهز العالم والملك يطالب بالقصاص

قطعوا يديه وفقأوا عينيه.. جريمة طفل الزرقاء بالأردن تهز العالم والملك يطالب بالقصاص

للمرة الأولى.. روسيا تسجل أكثر من 14 ألف إصابة بـ فيروس كورونا

للمرة الأولى.. روسيا تسجل أكثر من 14 ألف إصابة بـ فيروس كورونا

ضربة لنظام طهران.. إيران تتعرض لهجوم سيبراني واسع

ضربة لنظام طهران.. إيران تتعرض لهجوم سيبراني واسع

إقليم كاراباخ يشعل الخلافات بين تركيا وروسيا.. وموسكو تكشف عن فرصة لحل الأزمة

إقليم كاراباخ يشعل الخلافات بين تركيا وروسيا.. وموسكو تكشف عن فرصة لحل الأزمة

إسرائيل تزعم: قمنا بعملية عسكرية خاطفة في هذه الدولة العربية

إسرائيل تزعم: قمنا بعملية عسكرية خاطفة في هذه الدولة العربية

يد أردوغان الطويلة.. كيف تلاحق المخابرات التركية خصوم السلطان في الخارج

يد أردوغان الطويلة.. كيف تلاحق المخابرات التركية خصوم السلطان في الخارج

نشوى مصطفى تنعي محمود ياسين بكلمات موثرة

نشوى مصطفى تنعي محمود ياسين بكلمات موثرة

الزمن الجميل يفقد أحد أهم نجومه.. راغب علامة ينعى محمود ياسين بكلمات مؤثرة

الزمن الجميل يفقد أحد أهم نجومه.. راغب علامة ينعى محمود ياسين بكلمات مؤثرة

إنا لله وإنا إليه راجعون .. ماجد المصري يطلب الدعاء للراحل محمود ياسين

إنا لله وإنا إليه راجعون .. ماجد المصري يطلب الدعاء للراحل محمود ياسين

الرئيسية الارشيف مال وأعمال

بنك أوف أمريكا: المستثمرون يسحبون 25.8 مليار دولار من صناديق الأسهم

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
بنك أوف أمريكا: المستثمرون يسحبون 25.8 مليار دولار من صناديق الأسهم

بنك أوف أمريكا: المستثمرون يسحبون 25.8 مليار دولار من صناديق الأسهم

CairoBank

_ كشف تقرير تدفقات الصناديق الأسبوعية من بنك أوف أمريكا يوم الجمعة، أن المستثمرين سحبوا 25.8 مليار دولار من صناديق الأسهم الأمريكية في الأسبوع المنتهي يوم الأربعاء، في ثالث أكبر نزوح للتدفقات على الإطلاق من تلك الفئة من الأصول.

إضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج

وقال محللو بنك أوف أمريكا استنادا إلى بيانات للأسبوع المنتهي في التاسع من سبتمبر من شركة إي.بي.إف.آر لتتبع التدفقات المالية إنه جرى سحب الأموال من قطاعات كانت المستفيد الرئيسي من التعافي في أعقاب انهيار كوفيد-19 في مارس.

وتكبدت أسهم التكنولوجيا نزوحا للتدفقات بقيمة مليار دولار، وهو الأكبر منذ يونيو 2019، بينما تدفقت 11.6 مليار دولار من الأسهم القيادية الأمريكية.

وخسر المؤشر ستاندرد آند بورز 500 7.2 بالمئة منذ بداية سبتمبر أيلول في أول أداء شهري سلبي منذ مارس، فيما تراجع المؤشر ناسداك 100 ما يزيد عن عشرة بالمئة.

وشملت التحركات الكبيرة الأخرى للتدفقات الاستثمارية هذا الأسبوع صناديق السندات مرتفعة العائد التي سجلت أكبر خروج للتدفقات منذ مارس، لتخسر 5.4 مليار دولار.

وسجلت صناديق ديون الأسواق الناشئة نزوحا للتدفقات للأسبوع الثاني عشر على التوالي بينما استقطبت صناديق السندات بوجه عام 1.3 مليار دولار.

خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج

Hapi App728x90

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بنك أوف أمريكا: المستثمرون يسحبون 25.8 مليار دولار من صناديق الأسهم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

اسماعيل الماحي

الكاتب

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

أخبار ذات صلة

0 تعليق