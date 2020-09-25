بنك أوف أمريكا: المستثمرون يسحبون 25.8 مليار دولار من صناديق الأسهم

_ كشف تقرير تدفقات الصناديق الأسبوعية من بنك أوف أمريكا يوم الجمعة، أن المستثمرين سحبوا 25.8 مليار دولار من صناديق الأسهم الأمريكية في الأسبوع المنتهي يوم الأربعاء، في ثالث أكبر نزوح للتدفقات على الإطلاق من تلك الفئة من الأصول.

إضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج

وقال محللو بنك أوف أمريكا استنادا إلى بيانات للأسبوع المنتهي في التاسع من سبتمبر من شركة إي.بي.إف.آر لتتبع التدفقات المالية إنه جرى سحب الأموال من قطاعات كانت المستفيد الرئيسي من التعافي في أعقاب انهيار كوفيد-19 في مارس.

وتكبدت أسهم التكنولوجيا نزوحا للتدفقات بقيمة مليار دولار، وهو الأكبر منذ يونيو 2019، بينما تدفقت 11.6 مليار دولار من الأسهم القيادية الأمريكية.

وخسر المؤشر ستاندرد آند بورز 500 7.2 بالمئة منذ بداية سبتمبر أيلول في أول أداء شهري سلبي منذ مارس، فيما تراجع المؤشر ناسداك 100 ما يزيد عن عشرة بالمئة.

وشملت التحركات الكبيرة الأخرى للتدفقات الاستثمارية هذا الأسبوع صناديق السندات مرتفعة العائد التي سجلت أكبر خروج للتدفقات منذ مارس، لتخسر 5.4 مليار دولار.

وسجلت صناديق ديون الأسواق الناشئة نزوحا للتدفقات للأسبوع الثاني عشر على التوالي بينما استقطبت صناديق السندات بوجه عام 1.3 مليار دولار.

خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج