وزيرة التجارة والصناعة: معرض تراثنا أتاح الفرصة لعرض إبداعات كبار الحرفيين والصناع

وزيرة التجارة والصناعة: معرض تراثنا أتاح الفرصة لعرض إبداعات كبار الحرفيين والصناع

قطعوا يديه وفقأوا عينيه.. جريمة طفل الزرقاء بالأردن تهز العالم والملك يطالب بالقصاص

قطعوا يديه وفقأوا عينيه.. جريمة طفل الزرقاء بالأردن تهز العالم والملك يطالب بالقصاص

للمرة الأولى.. روسيا تسجل أكثر من 14 ألف إصابة بـ فيروس كورونا

للمرة الأولى.. روسيا تسجل أكثر من 14 ألف إصابة بـ فيروس كورونا

ضربة لنظام طهران.. إيران تتعرض لهجوم سيبراني واسع

ضربة لنظام طهران.. إيران تتعرض لهجوم سيبراني واسع

إقليم كاراباخ يشعل الخلافات بين تركيا وروسيا.. وموسكو تكشف عن فرصة لحل الأزمة

إقليم كاراباخ يشعل الخلافات بين تركيا وروسيا.. وموسكو تكشف عن فرصة لحل الأزمة

إسرائيل تزعم: قمنا بعملية عسكرية خاطفة في هذه الدولة العربية

إسرائيل تزعم: قمنا بعملية عسكرية خاطفة في هذه الدولة العربية

يد أردوغان الطويلة.. كيف تلاحق المخابرات التركية خصوم السلطان في الخارج

يد أردوغان الطويلة.. كيف تلاحق المخابرات التركية خصوم السلطان في الخارج

نشوى مصطفى تنعي محمود ياسين بكلمات موثرة

نشوى مصطفى تنعي محمود ياسين بكلمات موثرة

الزمن الجميل يفقد أحد أهم نجومه.. راغب علامة ينعى محمود ياسين بكلمات مؤثرة

الزمن الجميل يفقد أحد أهم نجومه.. راغب علامة ينعى محمود ياسين بكلمات مؤثرة

إنا لله وإنا إليه راجعون .. ماجد المصري يطلب الدعاء للراحل محمود ياسين

إنا لله وإنا إليه راجعون .. ماجد المصري يطلب الدعاء للراحل محمود ياسين

الرئيسية الارشيف مال وأعمال

إيرادات قناة السويس ترتفع في أغسطس إلى 468 مليون دولار

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
إيرادات قناة السويس ترتفع في أغسطس إلى 468 مليون دولار

إيرادات قناة السويس ترتفع في أغسطس إلى 468 مليون دولار

CairoBank

قال بيان لمجلس الوزراء يوم الجمعة، إن إيرادات قناة السويس بلغت 467.8 مليون دولار في أغسطس، ارتفاعا من 440.1 مليون دولار في يوليو.

إضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج

يأتي الارتفاع الطفيف في الإيرادات بعد أن تأثرت سلبا في وقت سابق من العام بسبب تداعيات فيروس .

يذكر أن قناة السويس هي ممر الشحن البحري الأسرع بين أوروبا وآسيا.

خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج

Hapi App728x90

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إيرادات قناة السويس ترتفع في أغسطس إلى 468 مليون دولار على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه:
هيثم هارون

الكاتب

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إخترنا لك

صندوق النقد: النظام المالي مستقر حتى الآن لكن نقاط الضعف تزداد

أخبار ذات صلة

0 تعليق