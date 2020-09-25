إيرادات قناة السويس ترتفع في أغسطس إلى 468 مليون دولار

قال بيان لمجلس الوزراء يوم الجمعة، إن إيرادات قناة السويس بلغت 467.8 مليون دولار في أغسطس، ارتفاعا من 440.1 مليون دولار في يوليو.
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يأتي الارتفاع الطفيف في الإيرادات بعد أن تأثرت سلبا في وقت سابق من العام بسبب تداعيات فيروس كورونا.
يذكر أن قناة السويس هي ممر الشحن البحري الأسرع بين أوروبا وآسيا.
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