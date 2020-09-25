رئيس هيئة الاستثمار يبحث مع السفير الصيني تيسير إجراءات جذب الاستثمارات الجديدة إلى مصر

استقبل المستشار محمد عبد الوهاب، رئيس هيئة الاستثمار والمناطق الحرة، لياو ليتشيانغ السفير الصيني بالقاهرة، لبحث تيسير إجراءات جذب الاستثمارات الصينية الجديدة إلى مصر، وتعزيز التعاون بين الجانبين في مجالات الاستثمار المختلفة.

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وأشاد رئيس هيئة الاستثمار بخصوصية العلاقات بين الجانبين والتي شهدت تطورا ملحوظا، حيث نجح الجانبان في التعاون لتنفيذ عدد من المشروعات المشتركة ذات البٌعد الاستراتيجي والتنموي بعدد من القطاعات ذات الأولوية، والتي تأتي على رأسها قطاعات الكهرباء والطاقة، الصناعات النسيجية، الإسكان، والصناعات التحويلية.

ولفت في هذا السياق إلى عدد من المشروعات الجديدة للجانب الصيني التي تم الموافقة عليها مؤخرا، مثل مشروع شركة هاندا الصينية لتصنيع الملابس الجاهزة بمحافظة الشرقية، بتكاليف استثمارية تقدر بنحو 20 مليون دولار، فضلا عن التعاون مع إحدى كبرى الشركات الصينية لتنفيذ مشروع فوسفات أبو طرطور بمحافظة الوادي الجديد.

وتم الاتفاق خلال الاجتماع على تشكيل مجموعة عمل مشتركة بين هيئة الاستثمار والسفارة الصينية بالقاهرة لمتابعة الاستثمارات الصينية القائمة، ودراسة طلبات الشركات الصينية لتنفيذ استثمارات جديدة بمصر، على أن تبدأ اجتماعاتها مطلع الأسبوع القادم.

وأكد عبد الوهاب تطلع مصر لتعزيز التعاون الاستثماري المشترك مع الصين من خلال ضخ المزيد من الاستثمارات الصينية للسوق المصري خاصة في ظل السياسات الجادة التي اتخذتها الحكومة المصرية لتعزيز معدلات الاستثمار، وفى ظل القدرات التكنولوجية للشركات الصينية، والتي أهلتها لتقود قاطرة النمو الاقتصادي الصيني.

وأكد السفير الصيني بالقاهرة قوة ومتانة العلاقات الصينية المصرية ودور مصر الكبير على الصعيدين الاقليمي والدولي، مشيراً في هذا السياق إلى التعاون مع هيئة الاستثمار لدعم الاستثمارات الصينية المتواجدة في مصر، مؤكدا ان الجانب الصيني حريص على زيادة تواجد الشركات الصينية في مصر لفتح استثمارات جديدة في مشروعات تعود بالفائدة على الجانبين المصري والصيني، مع التركيز على المشروعات التي توفر فرص عمل جديدة وزيادة القيمة المضافة.

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