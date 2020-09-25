ستاندرد آند بورز 500 وداو جونز يواصلان أطول سلسلة خسارة في عام

_ فتح المؤشران ستاندرد آند بورز 500 وداو على انخفاض يوم الجمعة، ليواصلان أطول سلسلة خسارة في عام إذ ما زالت المخاوف بشأن توقعات الاقتصاد في مستقبل يهيمن عليها فيروس كورونا مما يضغط على معنويات المستثمرين.

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ونزل المؤشر داو جونز الصناعي 120.93 نقطة أو 0.45 بالمئة إلى 26694.51 نقطة، بينما هبط المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 9.93 نقطة أو ما يعادل 0.31 بالمئة إلى 3236.66 نقطة.

وربح المؤشر ناسداك المجمع 8.19 نقطة أو ما يعادل 0.08 بالمئة إلى 10680.46 نقطة.

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