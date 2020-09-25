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انتيسا سان باولو تستحوذ على حصة IFC في بنك الإسكندرية وترفع حصتها إلى 80%

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انتيسا سان باولو تستحوذ على حصة IFC في بنك الإسكندرية وترفع حصتها إلى 80%

انتيسا سان باولو تستحوذ على حصة IFC في بنك الإسكندرية وترفع حصتها إلى 80%

CairoBank

أمنية إبراهيم – استحوذت مجموعة انتيسا سان باولو الإيطالية، المالكة لبنك الإسكندرية، على حصة مؤسسة التمويل الدولية IFC في وحدتها بمصر، بقيمة 162 مليون دولار.

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وتمثل الحصة التي استحوذت عليها المجموعة الإيطالية 39 مليون سهم بنسبة 9.75% من أسهم البنك ما عدا سهم واحد.

وبموجب الصفقة، أعادت مجموعة انتيسا سان باولو شراء الحصة مقابل حوالي 162 مليون دولار، والتي تعيد ملكية المجموعة في بنك الإسكندرية إلى 80%.

وكانت مجموعة انتيسا سان باولو قد استحوذت على 80% من رأس مال بنك الإسكندرية خلال عام 2006، بجانب حصة الدولة الممثلة في وزارة المالية البالغة 20%، وقامت مؤسسة التمويل الدولية خلال عام 2008 بشراء حصة تبلغ 9.75% من رأسمال البنك من المجموعة، لتتراجع حصة المجموعة إلى 70.25%.

وخلال عملية شراء الأسهم بين مجموعة انتيسا سان باولو ومؤسسة التمويل الدولية، اتفق الطرفان على الشروط التي تحتفظ بموجبها المؤسسة بالحق في إعادة بيع الأسهم للمجموعة بناءً على سعر السهم المتفق عليه وقت إبرام الاتفاقية.

وتجاوزت أصول بنك الإسكندرية بنهاية النصف الأول من عام 2020، نحو 103.8 مليار جنيه، وحقق البنك صافي أرباح بقيمة 1.36 مليار جنيه، كما وصلت ودائع العملاء إلى 86.5 مليار جنيه والقروض إلى 44.75 مليار جنيه.

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محمد نصر

الكاتب

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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