بريطانيا تسجل 6874 إصابة جديدة بكورونا و34 حالة وفاة

_ سجلت بريطانيا 6874 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الجمعة وهو رقم قياسي جديد، ارتفاعا من 6634 حالة يوم الخميس، وفقا لبيانات نشرت على موقع الحكومة على الإنترنت.

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كما سجلت يوم الجمعة 34 حالة وفاة خلال 28 يوما من ثبوت إيجابية فحص مرض كوفيد-19، لكن البيانات استبعدت الوفيات في اسكتلندا لأسباب تقنية.

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